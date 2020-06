BLE ENIGE OM AVTALE: I 2018 var Kim Jong-un den første nordkoreanske lederen som passerte grensen siden 1953 for å møte den sørkoreanske lederen Moon Jae-in. Her spaserer de sammen i grensebyen Panmunjom 27. april 2018. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sør-Korea svarer på Nord-Koreas trusler: – Vil måtte betale

Etter uker med økt spenning, svarer Sør-Korea på truslene fra nord: Gjør de alvor av dem, vil de definitivt måtte betale.

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier Sør-Koreas generalstab (JCS) i en uttalelse onsdag morgen, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Spenningen mellom de to landene har økt kraftig de siste ukene: Nord-Korea er rasende over at Sør-Korea ikke gjør mer for å stanse avhoppere som sender løpesedler og mat over grensen til nord.

Forrige uke truet Kim Jong-uns regime med å kutte all kontakten med sine naboer i sør, og tirsdag truet landets militære tirsdag med å gå inn i grenseområder som ble demilitarisert som en del av den historiske avtalen mellom de to landene i 2018.

De truet også med å gjøre om frontlinjen til en «festning», før de sprengte et samarbeidskontor i grensebyen Kaesong, som åpnet i 2018:

Ifølge Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA ble kontoret sprengt for å «tvinge menneskelig avskum og de som har beskyttet det menneskelige avskummet til å betale for sine synder». Avhoppere blir referert til som «menneskelig avskum».

– Dette ødelegger for to tiår med forsøk på å forbedre forholdene mellom Nord- og Sør-Korea og for å beholde freden på Korea-halvøya. Dersom Nord-Korea faktisk gjør det de sier, vil de definitivt betale prisen, sier Jeon Dong-jin ved Sør-Koreas generalstab, og opplyser om at de nå følger med på sine naboers militæraktivitet døgnet rundt.

les også Kims trusler

Ut mot Kims søster

Sør-Korea går også svært hardt ut mot Kim Jong-uns mektige søster Kim Yo-jong. Det var hun som i helgen truet med militæraksjon dersom det ikke ble slutt på løpesedlene fra sør. Hun har tidligere blitt utpekt som en mulig etterfølger dersom noe skulle skje med broren.

Les også: VG besøkte det lukkede landet.

Kim Yo-jong skal ha komme med skarp kritikk av en tale den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in holdt mandag, som hun ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA latterliggjorde og kalte skamløst villedende.

Sør-Korea kaller kritikken «uhøflig og meningsløs», og mener den undergraver tilliten mellom lederne i de to landene.

– Vi vil ikke lenger tolerere Nord-Koreas urimelige ord og handlinger, sier talsperson Yoon Do-han for president Moon Jae-in kontor ifølge Reuters.

I talen sin ba den sørkoreanske presidenten naboene i nord om å ikke stenge døren for dialog, og viste til det historiske toppmøtet mellom Kim Jong-uns far Kim Jong-il og Sør-Koreas daværende president Kim Dae-jung for 20 år siden – 15. juni 2000.

– Bruker et språk vi ikke er vant til

Nord-Korea-ekspert og tidligere direktør ved Nordic Institute of Asia Studies (NIAS) i København, Geir Helgesen, sa til VG tirsdag at de to landene har en tradisjon for å sende hverandre kraftfulle beskjeder, uten at det nødvendigvis eskalerer.

– De bruker et språk vi ikke er vant til her i vesten. Om de så skjeller hverandre ut, for eksempel når Nord-Korea truer Seoul, kan de en uke etterpå sitte og diskutere om de skal lage felles lag til olympiaden neste gang, påpekte han.

Nord- og Sør-Korea er teknisk sett fortsatt i krig ettersom det aldri kom noen fredsavtale da koreakrigen sluttet i 1953.

Publisert: 17.06.20 kl. 05:19

Fra andre aviser