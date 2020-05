BESTEFARSKJÆRLIGHET: Arrigo Shieppati var ute på trilletur med tvillingene Dario (t.v.) og Irene i Bergamo denne uken. Foto: Privat

Italia gjenåpnes: Fikk se barnebarna for første gang

Italienerne kan nyte vårsolen etter to måneder med isolasjon. I «dødens by» Bergamo fikk en nybakt bestefar endelig hilse på sine barnebarn etter å ha blitt coronafriskmeldt.

«Det første jeg skal gjøre når jeg er ute av isolasjonen? Da skal jeg kysse mine barnebarn. Jeg har aldri kunnet møte dem på grunn av corona», sa den pensjonerte nyrelegen Arrigo Schieppati (67) da VG intervjuet ham i starten av april.

Da satt han isolert på soverommet sitt hjemme i Bergamo i Nord-Italia etter å ha vært innlagt med coronavirus. Hjemplassen hans er et av de stedene i verden med størst utbrudd av corona. Totalt i Italia har 29.684 mennesker mistet livet, ifølge VGs oversikt.

Våger ikke holde dem

Etter to negative covid-19-tester er endelig Schieppati friskmeldt. Den gode nyheten kom omtrent samtidig som italienske myndigheter startet den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Denne uken kunne italienerne ta seg en spasertur og hilse på hverandre for første gang på ni uker.

– Jeg gikk en kort trilletur i nabolaget med datteren min og barnebarna mine. De heter Dario og Irene, og ble født 6. februar. De er helt nydelige, forteller 67-åringen.

Den nybakte bestefaren hadde på seg munnbind og holdt avstand.

– Jeg tør ikke holde dem før dette marerittet er helt over. Inntil da er de tryggest med sine foreldre. Men jeg er så glad for at jeg fikk se dem. De vokser fort.

LIV I GATENE: En kvinne triller barnevognen forbi Colosseum i Roma onsdag, etter at Italia ble gjenåpnet så smått. Det er påbudt med munnbind utendørs. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

En traumatisert befolkning

For kort tid siden fraktet militærkjøretøy de døde gjennom Bergamos tomme gater. Bildene gikk verden rundt.

Lokalavisen var full av dødsannonser. Det var begravelser hver halvtime. Lokalsykehuset, der Schieppati har jobbet som lege i 40 år, hadde til sammen 1200 coronapasienter i mars og april – fordelt på 950 sengeplasser. I et samfunn med 120.000 innbyggerne kjente de fleste i Bergamo noen som døde eller ble alvorlig syke.

FRYKTINNGYTENDE: Plutselig var bybildet i fredelige Bergamo preget av militærkjøretøy som fraktet de døde til krematorium. Bildet er tatt 28. mars. Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Nå, når Bergamo og resten av Italia tar første skritt mot en ny hverdag, er det med stor varsomhet og en viss uro.

– Det er mindre smitte, men vi frykter at det vil komme en ny bølge nå som vi begynner å gå ut. Alle er forsiktige. Vi går med munnbind og hopper ned fra fortauet hvis vi skal passere noen, sier Schieppati.

– Ingen glemmer bildene av militærkjøretøyene på vei til gravlunden.

Den nye normalen

Europeiske land har hver sin vri og timeplan for gjenåpning etter uker med karantene og isolasjon. Innad i Italia finnes lokale variasjoner.

Dette er de generelle reglene for Italia, fra mandag denne uken: Parkene er åpne, alle kan gå ut i uten spesiell grunn og reise innad i sin region. Industrien og byggebransjen gjenåpnet for fire millioner arbeidstagere, skjønnhetssalonger og frisører er åpne, restaurantene leverer take away, bokhandlere og andre nisjebutikker er åpne.









GJENÅPNING: 4. mai kunne innbyggerne i Bergamo i Nord-Italia ferdes utenfor sitt hjem uten å måtte ha et spesielt ærend.

Alle som ferdes ute må bruke munnbind, og unngå å reise med kollektivtransport. Fortsatt gjelder reglene om to meters avstand og håndhygiene opprettholdes.

Iskremkiosker, barer og restauranter er fortsatt stengt. Hvis smittetallene fortsetter å være stabile, vil museer, biblioteker og større butikker åpne 18. mai. Men skoler forblir stengt til september.

Hvem skal passe barna?

De stengte skolene får mange italienere til å klø seg i hodet. For hvor skal barna være når foreldrene begynner å dra tilbake på jobb?

– Det er et stort problem. Vanligvis ville vi besteforeldre ha passet barna, men mange er eldre og syke, og dermed mer utsatt for viruset, sier legen Schieppati.

KONTROLL: Politiet kontrollerer gatene i Bergamo 5. mai, for å se at smittevernreglene overholdes. Foto: ©Sergio Agazzi / IPA Milestone

Italienske myndigheter forsøker å komme foreldrene i møte, og gir dem 15 dager ekstra med lønnet permisjon, samt 600 euro til å betale barnevakt, melder New York Times. Regjeringen vurderer også å åpne barnehagene til sommeren.

Men det er ikke nok, mener mange. Flere frykter at coronakrisen tvinger foreldre til å velge mellom jobb og familie. Dette vil kunne gå særlig ut over mødrene, i et Italia der likestillingen allerede er hardt presset: Færre kvinner er i jobb enn i EU generelt (54 prosent mot 67 prosent), og italienske kvinner har ofte hovedansvar for barna, skriver New York Times.

