SMITTEVERN: Rettssaken mot den tidligere SS-vakten pågår – pandemien til tross. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / POOL

Rettssaken fortsetter mot tidligere SS-vakt (93): – Overraskende at fangene overlevde

– Det er nesten overraskende hvor mye fangene gjennomgikk, som de overlevde, sier en rettsmedisiner som har vitnet i rettssaken mot den tidligere konsentrasjonsleirvakten Bruno Dey (93).

Nå nettopp

Rettssaken mot den 93 år gamle, tidligere SS-vakten fra konsentrasjonsleiren Stutthof går sin gang – coronavirus-pandemien til tross. Sal 300 i Den hanseatiske overlandsretten i Hamburg er nå tilpasset smitteverntiltakene som må gjennomføres for å kunne føre saken mot den aldrende tyskeren.

For å holde antallet personer i retten på et så lavt nivå som mulig, er det bare dommerne, advokatene, vitnene og tiltalte selv som har adgang til rettssalen. Det er satt opp en beskyttende vegg av pleksiglass rundt tiltalebenken. Alle som er inne i salen må gå med munnbind, og bruke desinfeksjonsmiddel. Egne helsefaglærte håndterer transporten av den bevegelseshemmede, tiltalte 93-åringen, som selv er utstyrt med P2-åndedrettsvern.

93-åringens forsvarer har tidligere sagt til VG at han mente det var «en ekstrem risiko» for klienten å måtte møte i retten nå under den globale pandemien.

Forrige mandag hørte retten flere medisinsk sakkyndige i saken, som ga sine vurderinger av måtene menneskene i konsentrasjonsleiren Stutthof ble drept.

RISIKOGRUPPE: 93 år gamle Bruno Dey er iført åndedrettsvern og latekshansker, og trilles til tiltalebenken som er sikret med pleksiglass. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / POOL

Bruno Dey er selv tiltalt for medvirkning til 5230 av drapene som ble begått i hans tjenestetid i leiren, fra august 1944 til april 1945. I denne perioden døde tusenvis av fanger av flekktyfus, sult og giftgass.

Hver av disse drapsmetodene er ytterst smertefulle, ifølge de medisinske sakkyndige: Det er nesten overraskende at fanger overlevde.

les også Norske vitner om Stutthof-leiren: Så nazistene mishandle og drepe kvinner og barn

De timelange oppstillingene i vinterkulden kunne bety døden for mange av de svekkede fangene.

– Det er nesten overraskende hvor mye fangene gjennomgikk, som de overlevde, uttalte rettsmedisineren Sven Anders i retten ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Han beskriver følgende av underernæring. Sulten fører ikke bare til avmagring og sultødemer, men også apati, depresjon og kontrolltap.

Statsadvokat Lars Mahnke fortalte da rettssaken startet hvordan rundt 30 fanger ble drept av nakkeskudd og minst 200 gasse i hjel i løpet av månedene Bruno Dey var fangevokter.

Rundt 5000 mennesker i den såkalte «jødeleiren» døde fordi de systematisk ble nektet tilstrekkelig næring, mat og sanitære forhold. Fra november 1944 herjet en forferdelig flekktyfus-epidemi.

les også Rosa (89) vitnet i Stutthof-saken: – Oppe fra tårnene kunne vaktene se alt

Flekktyfus er en bakterieinfeksjon som overføres via avføring av lus, forklarte mikrobiolog og virolog Dennis Tappe fra Bernhard-Nocht-Instituttet for tropemedisin.

I løpet av en til to uker fikk de infiserte 40 grader feber, utslett, kortpustethet og magesmerter.

SAKKYNDIG: Mikrobiolog og virolog Dennis Tappe fra Bernhard-Nocht-Instituttet for tropemedisin fotografert i vitneboksen, foran dommerpanelet. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / POOL

– Du føler deg veldig, veldig farlig, sa Tappe.

Etter hvert fører blodårebetennelse til døden. Under dårlige sanitære forhold døde minst 60 prosent av de smittede.

Etter at sykdommen brøt ut, satt SS tre deler av den såkalte «jødeleiren» i karantene, og til slutt hele leiren.

Ifølge Tappe burde man ha isolert de syke i så stor grad som mulig, sørget for gode hygieniske forhold og kokt klærne deres.

– Ja, eller satt fangene fri, det ville vært en mulighet, tilla dommer Anne Meier-Göring.

les også Tidligere SS-vakt (93) må trosse coronafaren og møte i retten: «Ekstrem risiko for tiltalte»

TRENGER FREMDRIFT: Rettens leder Anne Meier-Göring ønsker å unngå ytterligere forsinkelser i straffesaken, som kan føre til at hele saken havarerer. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / POOL

Rettsmedisiner Sven Anders forklarte virkningen av blåsyre. Cyanidet som ble benyttet under navnet Zyklon B fordamper ved relativt lave temperaturer og dreper mennesker på noen sekunder til noen minutter.

Giften fortrenger jernforbindelsene, som menneskets celler trenger for å puste. Det fører til en indre kvelning i hver eneste celle, forklarte Anders.

Selv en svært lav dose, som rettsmedisineren selv har opplevd i forbindelse med obduksjonen av en cyanid-død person, forårsaker irritasjon i øynene og slimhinnene i halsen.

les også Johan Solbergs (97) vitnemål lest opp i nazi-rettssak – barna tok farens fangevokter i hånden

Den tiltalte 93-åringen har tidligere i rettssaken uttalt at han en gang så fra vakttårnet hvordan en gruppe på 20–30 fanger ble ført inn i gasskammeret. Døren ble stengt, og så i et par minutter hørte han skrik. Disse observasjonene passer ifølge rettsmedisineren til forløpet ved blåsyreforgiftning.

Bruno Dey er tiltalt for medvirkning til drapene i leiren gjennom å ha vært med på å hindre flukt, opprør og befrielse av fanger gjennom sin tjeneste som vaktsoldat.

Han har nektet straffskyld, og nekter for å ha bidratt til holocaust.

Publisert: 10.05.20 kl. 05:27

Les også

Fra andre aviser