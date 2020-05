SAMARBEIDER: Google og Apple vil ferdigstille egen teknologi for kontaktsporing i løpet av mai. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Apple og Google stenger for GPS-bruk i ny sporingsteknologi

Når de to teknologigigantene lanserer sitt eget system for kontaktsporing, blir helsemyndigheter som vil ta det i bruk i egne smittesporingsapper nektet å bruke lokasjonsdata.

Nå nettopp

Apple og Google gikk i april sammen om å utvikle teknologi for kontaktsporing som kan tas i bruk i smarttelefon-apper tilbudt av helsemyndigheter.

Mandag kunngjorde imidlertid selskapene at de ikke vil tillate bruk av GPS-data sammen med sin egen teknologi, skriver Reuters. Hensikten er å hindre myndigheter i å bruke systemet til å samle data om egne innbyggere, av hensyn til personvern.

Avgjørelsen kan føre med seg endringer når slike apper skal utvikles. Ifølge Reuters har flere amerikanske stater det som helt nødvendig å kunne bruke lokasjonsdata for å spore coronavirusets geografiske utvikling.

les også Høie advarer mot flere pandemier: – Kommer til å skje med om lag ti års mellomrom

Om et land dermed ønsker å benytte seg av lokasjonsdata i sin egen app, må de benytte seg av bluetooth-sporing alene – noe som har vist seg å ha begrensninger på særlig Apple-produkter. Apple tillater for eksempel ikke at bluetooth-tilkobling fortsetter i bakgrunnen mens telefonen ligger i lommen med skjermen avskrudd.

Den norske Smittestopp-appen, som ble lansert i enkelte norske byer 16. april, er blant appene som benytter seg av GPS-data, for å kunne basere seg både på lokasjon- og bluetooth-data.

Viseadministrerende direktør hos app-utvikler Simula, Kyrre Lekve, fortalte til Tek.no i april at utfordringene med bluetooth-bruk hos Apple er årsaken til at man har valgt en slik kombinasjon under utviklingen av Smittestopp. Ifølge Simula har det vært teknisk krevende å få en ren lokal løsning basert på bluetooth til å fungere.

Google og Apples API var spådd å kunne fikse dette problemet, og Simula har vært åpne for å se nærmere på om dette kan forbedre Smittestopp-appen. Om avgjørelsen vil påvirke videre utvikling av appen er for tidlig å svare på, ifølge Lekve.

– Vi har vært positivt avventende, og har håpet at de skulle løse de teknologiske utfordringene knyttet til bluetooth. Når de gjelder denne siste utviklingen har vi ikke tatt stilling til om det forandrer noe for vår løsning, sier Lekve til VG.

Publisert: 05.05.20 kl. 19:22

Les også

Fra andre aviser