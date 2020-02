BRUKER BENÅDNINGSMAKTEN: USAs president Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

Trump benåder hvitsnippkriminelle og korrupsjonsdømte

USAs president reduserer blant annet dommen til Rod Blagojevich, som er tidligere deltaker i «The Apprentice» og soner 14 år for korrupsjon.

Den tidligere demokratiske Illinois-guvernøren er blant annet dømt for å ha forsøkt å selge Barack Obamas sete i Senatet.

Blagojevich ble i 2011 kjent skyldig i totalt 17 tiltalepunkter om korrupsjon, og har siden sonet i et føderalt fengsel i Colorado.

Trump hintet allerede i august til at han ville bruke sin benådningsmakt i saken mot Blagojevich, som deltok i kjendisutgaven av presidentens TV-program «The Apprentice» i 2010.

Eksguvernøren skulle i utgangspunktet ha blitt løslatt i 2024, medregnet en strafferabatt for god oppførsel, ifølge ABC News.

Trump betegnet tirsdag dommen mot Blagojevich som «latterlig».

– Ja, vi har omgjort dommen mot Rod Blagojevich, sa Trump til journalister tirsdag, ifølge New York Times.

– Han har sonet åtte år i fengsel, det er lang tid. Han virker som en veldig hyggelig person, kjenner ham ikke, sa presidenten.

Benåder tidligere politimester

Trump kunngjorde samtidig tirsdag at han benåder New Yorks tidligere politimester Bernard Kerik. Han ble i 2010 dømt til fire års fengsel for skatteunndragelse, og for å ha løyet til myndighetene.

Kerik slapp ut av fengsel i 2013 på grunn av god oppførsel, og har ifølge ABC News forsvart Trump på Fox News ved flere anledninger de siste årene.

Presidenten benåder også Michael Milken, finansmannen som tjente store penger på – og senere ble dømt for – innsidejuks på 1980-tallet.

En benådning betyr ikke at den dømte personen er å anse som uskyldig, og sletter normalt sett ikke dommen. Den dømte får imidlertid vanligvis tilbake sivile rettigheter, som stemmerett og retten til å inneha en offentlig stilling.

I tillegg til Kerik og Milken, har Trump også valgt å benåde:

Edward DeBartolo, Jr: Tidligere profilert skikkelse i amerikansk fotball, bedrageridømt etter en stor skandale på slutten av 90-tallet.

Ariel Friedler : Entreprenør og bedriftsleder som i 2014 ble dømt for datainnbrudd i et konkurrerende firma.

Paul Pogue: Bedriftseier som ble dømt for skatteunndragelse over en treårsperiode. Ifølge Det hvite hus var Pogue sentral i veldedighetsarbeidet etter orkanen Harvey i 2017, og blir benådet av en rekke statsadvokater i Texas.

David Safavian: Fikk i 2006 fengselsdom for å ha hindret etterforskningen i forbindelse med Jack Abramoff-korrupsjonsskandalen. Mistet i 2017 retten til å praktisere som advokat.

Angela Stanton: Forfatter og TV-personlighet som fikk en mindre dom på grunn av tilknytning til salg av tyvegods, i form av stjålne biler.

Følgende personer har i likhet med Blagojevich fått redusert straff:

Tynice Nicole Hall: Ble i 2006 dømt som 23-åring til 35 års fengsel for en rekke narkotikaforbrytelser.

Crystal Munoz: Sonet som Hall en lengre fengselsstraff for narkotikakriminalitet.

Judith Negron: Dømt i 2011 til 35 års fengsel for sin rolle i et selskap som drev med svindel av offentlige helseytelser gjennom Medicare-ordningen.

BENÅDET: Tidligere Illinois-guvernør Rod Blagojevich ble dømt for korrupsjon, kort tid etter at han deltok i Donald Trumps «Celebrity Apprentice»-program. Foto: FRANK POLICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

To dager før Roger Stone-avgjørelse

Benådningene kommer to dager før retten skal avgjøre straffeutmålingen i saken mot Trumps tidligere rådgiver Roger Stone.

Forrige uke overkjørte justisminister William Barr forslaget fra sine egne statsadvokater om mellom syv og ni år i fengsel for Stone.

Overfor VG uttalte tre tidligere amerikanske statsadvokater at de trodde en benådning fra Trump ville bli neste skritt.

På spørsmål fra en reporter tirsdag, svarte Trump at han ikke har vurdert hvorvidt han også skal benåde Stone.

– I mellomtiden går han gjennom en prosess. Men jeg synes han blir behandlet veldig urettferdig, sa presidenten.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 18.02.20 kl. 19:58 Oppdatert: 18.02.20 kl. 21:38

