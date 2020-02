VELKOMMEN: Regnet tas i mot med åpne armer, til tross for mange flomvarsler Sydney. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Rekordregn i Australia: – De beste nyhetene vi har fått på lenge

Uværet er det kraftigste regnfallet i Sydney på 30 år, men brannvesenet jubler. Regnet slukker skogbranner i hele regionen.

Nå nettopp

De siste fire dagene har det kommet 391,6 millimeter med regn i New South Wales - tre ganger så mye som det vanligvis kommer i hele februar.

Til tross for at meteorologisk institutt i Australia (Bureau of Meteorology) nå rapporterer om flomvarsler fremfor brannvarsler, blir regnet mottatt med åpner armer.

– Dette er de beste nyhetene vi har hørt på lenge, skriver brannvesenet i NSW på Twitter.

Ifølge BBC er det nå kun 17 pågående branner i regionen. Brannvesenet melder at 30 branner har slukket de siste dagene som følge av regnet.

To av de slukkede brannene ble karakterisert som «massive» - Gospers Mountain og Currowan. De to har tilsammen ødelagt over én million hektar - omtrent 10 000 km² - og flere hundre hjem har bitt ødelagt.

Bakgrunn: Derfor er det rekordbranner i Australia.

RØDT FAREVARSEL: Flom og høy vannstand er noen av farene innbyggere i Australia kommer til å møte de neste dagene. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Rødt farevarsel langs kysten

De siste ukene har Twitter blitt vant til emneknaggen #NSWFires, men nå har #NSWFloods overtatt.

Meteorologene i Australia publiserte mandag rødt farevarsel langs hele kysten i New South Wales.

Det advares om flom, høy vannstand, tordenvær og ekstreme mengder regn de neste dagene.

Publisert: 10.02.20 kl. 19:51

