GÅR AV: Lederen for kristendemokratene, og Merkels etterfølger, trekker seg etter flausen i Thüringen. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Merkels kronprinsesse trekker seg som leder

Annegret Kramp-Karrenbauer, også kjent som «AKK», trekker seg som leder for kristendemokratene (CDU) etter samarbeidsflause i Thüringen.

Nå nettopp

Forrige uke valgte det konservative, kristendemokratiske partiet CDU å danne delstatsregjering sammen med liberale FDP (Freie Demokratische Partei) og de radikale høyrepopulistene AfD (Alternative für Deutschland) i Thüringen.

Dette står stikk i strid med et landsmøtevedtak innad i CDU. Vedtaket handler om at kristendemokratene aldri skal samarbeide med hverken AfD eller sosialistene Die Linke. Skandalen ble karakterisert som et politisk jordskjelv av tyskpolitikk.no.

Annegret Kramp-Karrenbauer tok over som partileder i CDU da Merkel gikk av i 2018 og blir ofte omtalt som AKK. Merkel har nærmest utpekt 57-åringen, som er Tysklands forsvarsminister, til å overta som partiets statsministerkandidat i valget i 2021.

Nå har hun altså valgt å trekke seg etter å ha forsøkt å rydde opp etter situasjonen i Thüringen. Kramp-Karrenbauer vil også trekke seg som partileder i sommer, ifølge en talsperson for CDU. Det skal hun ha fortalt partiet mandag.

– Gått på flere smeller

Bakgrunnen til disse urolighetene kan må mange måter knyttes til den økende påvirkningen delstatsvalgene har på den nasjonale politiske debatten.

– Partiene på fløyene får større og større oppslutning. På siste meningsmåling fikk AfD 14 prosent på landsbasis - det er like mye som sosialdemokratene (SPD), sier Kate Hansen Bundt.

Bundt er generalsekretær i Den norske atlanterhavskomité, og er ekspert innen tysk politikk.

Den økende støtten til ytterpartiene har ført til at flere deler av kristendemokratene (CDU) har blitt mer tilbøyelig for å samarbeide med disse. Annegret Kramp Karrenbauer har vært en sterk motstander av dette.

– Noe av bakgrunnen til at hun nå trekker seg er de politiske bruduljene i delstaten Thüringen. Dette har svekket hennes autoritet ytterligere etter at hun har gått på flere smeller i de 13 månedene hun har sittet. Hun ble sterkt utfordret under ledervalget i 2018, til tross for støtten hun fikk av Merkel den gang. Hun har aldri stått like støtt som Merkel gjorde, avslutter Bundt.

Trans-vits

Kramp-Karrenbauer har til tider vært i hardt vær, og hun har tidligere blitt kritisert også av egne partifeller for å være vag og retningsløs, ifølge NTB.

Siden hun avløste Merkel som partileder, har CDU tapt stemmer til De grønne og høyrenasjonalistene i Alternativ für Deutschland (AfD) i delstatsvalget i Thüringen. I april i fjor ble hun sterkt kritisert for en malplassert vits om toaletter til transkjønnede.

Publisert: 10.02.20 kl. 12:45

