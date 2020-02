Bil falt ned i synkehull i England

Seks husstander i Essex i England har blitt evakuert på grunn av ustabilt underlag.

En Toyota Prius falt ned i et synkehull i Hatch Road i Brentwood i Essex i England mandag, skriver BBC.

Det er foreløpig ikke kjent om noen befant seg i bilen da det skjedde. Bilder fra stedet viser at bilen tilsynelatende sto parkert utenfor en bolig.

Bilen ble senere på dagen dratt opp fra hullet.

Brannvesenet fikk først melding om at veien hadde delvis kollapset klokken 01.34 natt til mandag, men da de kom frem så de at det var snakk om et større synkehull.

Seks husstander ble evakuert på grunn av ustabilt underlag.

BBC skriver at brannvesenet har sagt at det har blitt rapportert at kloakksystemet har delvis kollapset, men at årsaken til synkehullet er foreløpig ikke kjent.

Det har vært kraftig uvær i Storbritannia i helgen. Stormen Ciara herjet med kraftig vind og mye regn. I Englands nasjonalpark Lake District ble det målt mer enn 150 millimeter regn på 24 timer. Mandag er det fremdeles fare for flom flere steder, skriver NTB.

