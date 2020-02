ISOLAT: Intensivavdelingen på et sykehus i Wuhan er overfylt av covid-19-pasienter. Foto: Barcroft Media

Sykehusdirektør tapte kampen mot covid-19-viruset

Sykehusdirektør Liu Zhiming måtte bøte med livet i kampen mot covid-19-viruset. Sykdommen viser seg å være langt mer dødelig enn influensa.

Oppdatert nå nettopp

Den 51 år gamle sjefen for Wuchang-sykehuset i Wuhan døde klokken 03.30 natt til tirsdag norsk tid, ifølge Folkets Dagblad og statlig TV. Nær 1200 sykehusarbeidere er smittet av det nye coronaviruset covid-19.

Akkurat som i Li Wenliangs tilfelle – legen som fikk reprimande for å ha varslet om sykdomsbruddet og senere døde – var det forvirring omkring sykehusdirektør Lius bortgang i kinesiske mediene.

Helsekommisjonen i Hubei opplyste mandag kveld at Liu var død, med en venn av ham som kilde. Like etter kom kontrabeskjeden: En slektning opplyste at legene i Beijing fremdeles kjempet for å redde ham.

Men livet ebbet ut tirsdag formiddag lokal tid, ifølge statskringkasteren CCTV.

DØD: Sykehusdirektør Liu Zhiming (51) på Wuchang-hospitalet i Wuhan i Kina er død av covid-19-viruset. Foto: ROPI via ZUMA Press

73.000 smittet, 1873 døde

Som sykehusdirektør i Wuhan – millionbyen der epidemien startet på matmarkedet i slutten av desember – sto Liu Zhiming midt i kampen mot viruset som hittil har tatt 1873 liv og smittet mer enn 73.000 mennesker.

Hubei har i flere uker vært isolert mot omverdenen. Tre av fire sykdomstilfeller er registrert i Hubei, provinsen der Wuhan er hovedstad. Inntil tirsdag er seks helsearbeidere døde, ifølge den statlige helsekommisjonen.

Xu Depu, den tidligere direktøren på sykehuset i Ezhou i Hubei-provinsen døde av viruset forrige torsdag, ifølge Red Star News. Sykepleieren Liu Fan på Wuchang-sykehuset i Wuhan døde av covid-19 på fredag.

Mer dødelig enn influensa

Den hittil mest omfattende analysen av epidemien som omfatter 72.324 pasienter, viser en dødelighetsrate på 2,3 prosent. For vanlig sesong- influensa er dødeligheten på 0,1 prosent, ifølge New York Times.

Det kinesiske senteret for sykdomskontroll og forebygging CCDC står bak studien som omfatter alle kjente tilfeller av covid19-viruset per 11. februar. Konklusjonen er at 8 av 10 infeksjoner er milde. De øvrige er alvorlige eller kritiske.

Dødeligheten for registrert smittede over 80 år er 14,8 prosent. For smittede i 70-årene er dødeligheten åtte prosent. 30 prosent av dem som er døde, er i 60-årene, 30 prosent i 70-årene og 20 prosent er over 80 år.

Dødeligheten blant menn er 2,8 prosent og blant kvinner 1,7 prosent.

FLYTTER: Portører flytter en covid-19-pasient på et sykehus i Wuhan i Kina. Foto: Barcroft Media

WHO: For tidlig å konkludere

Antall nye tilfeller utenfor Hubei-provinsen har vært nedadgående i 14 dager, men helsemyndighetene frykter en oppblussing når kineserne vender tilbake til arbeid og studier etter at nyttårsferien ble utvidet.

– Utviklingen må tolkes med stor forsiktighet. Det er for tidlig å si om nedgangen vil fortsette, sier direktøren for Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus ifølge South China Morning Post.

UD fraråder Kina-reiser

Utenriksdepartementet endret sine reiseråd tirsdag. Alle reiser til Hubei-provinsen frarådes, mens reiser til det øvrige Kina som ikke er strengt nødvendige, frarådes. UD viser til omfattende restriksjoner for reisende i Kina.

SAS har suspendert alle flyvninger til Shanghai og Beijing til 29. mars.

I millionbyen Wuhan går helsearbeidere fra dør til dør i jakten på smittede. Enhver som mistenkes for å ha viruset, vil bli testet og alle som har hatt nærkontakt med pasienter blir satt i karantene.

VIRUSSYKE: En sykepleier arbeider blant pasienter på intensivavdelingen på et sykehus i Wuhan. Foto: Barcroft Media

Virus utløser lungebetennelse

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa, ved nysing, hosting og håndkontakt. Viruset fører til luftveisinfeksjon, feber og sår hals. Noen pasienter får lungebetennelse og alvorlig lungesvikt.

Ifølger Folkehelseinstituttet er alvorlig sykdom og dødsfall som oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.

Publisert: 18.02.20 kl. 09:17 Oppdatert: 18.02.20 kl. 09:28

