FORHANDLER: NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg.

Medier: Taliban og USA skal være nær en avtale

BRUSSEL (VG) USA og Taliban skal være nær en avtale om skal redusere voldsbruken i Afghanistan, ifølge flere amerikanske medier. Norge og Tyskland har tilbudt seg å vertskap for forhandlinger mellom de stridende partene.

Onsdag ettermiddag melder Washington Post at president Donald Trump har gitt de amerikanske forhandlerne grønt lys til å undertegne en avtale med Taliban, forutsatt at opprørerne vil sørge for mindre voldsbruk.

– Hvis man ikke får til noe i denne runden, kan dette ta veldig lang tid, sier Kai Eide, norsk diplomat og FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, til VG.

Tidligere onsdag opplyste Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, at Norge og Tyskland har tilbudt å være vertskap for en inter-afghansk dialog, forutsatt fremskritt i de forhandlingene som pågår nå.

Forhandler via USA

Taliban nekter fortsatt å forhandle direkte med det afghanske lederskapet, men USA har over tid ført samtaler med opprørerne. Nå sier den amerikanske administrasjonen at det er fremgang i forhandlingene.

Det norske tilbudet om bistand har stått åpent over lang tid, men prosessen har hittil ikke kommet langt nok til at det har vært aktuelt, får VG opplyst.

Møtte Esper

I forkant av NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag ettermiddag, ba USAs forsvarsminister Mark Esper om et eget møte med de NATO-landene som er tyngst engasjert med soldater i Afghanistan.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som deltok på møtet, kom det ingen ny informasjon fra USA om eventuelle fremskritt i fredsforhandlingene fra Esper.

– Forhandlingene med Taliban fortsetter. Så er vi enige om at det er situasjonen på bakken som avgjør hvordan det videre engasjementet vil være videre, sier Bakke-Jensen til VG ettermøtet.

USA PÅ PLASS: Den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper (til høyre) kom onsdag formiddag til NATOs forsvarsministermøte, og ble møtt av USAs NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison.

Eide: Stadig nye krav

– Hvis det bare hadde vært opp til USA og Taliban, så kunne en fredsavtale vært inngått i morgen. Men man holder igjen i Kabul, sier Kai Eide til VG.

– Den afghanske regjeringen, president Ghani og nestkommanderende Abdullah Abdullah, har stadig kommet tilbake med nye krav om hva som må være med. Et stridspunkt har vært mellom reduksjon i voldsbruk og en eventuell våpenhvile, fortsetter han.

Den norske diplomaten har gått av for aldersgrensen fra Utenriksdepartementet, men det er kjent at han fortsatt har tett kontakt med partene i det krigsherjede landet.

– Det oppstod dyp mistillit etter at president Trump avlyste forhandlinger på Camp David i fjor høst. Nå får vi se om de kan nærme seg hverandre tilstrekkelig, legger Eide til.

Betydelig fremgang

USAs utenriksminister Mike Pompeo har orientert Afghanistans president Ashraf Ghani om «betydelig fremgang» i forhandlingene med Taliban, ifølge Twitter-meldinger fra Ghani natt til onsdag.

Så snart avtlen med Taliban foreligger, har USA planlagt et kutt i egne styrker i Afghanistan i løpet av året, fra dagens nivå på om lag 12 300 soldater og ned til 8 600 militære. Det regnes som et absolutt minimum for å kunne gi tilstrekkelig beskyttelse til de som trener opp afghanske sikkerhetsstyrker.

Det norske forsvaret om lag 60 spesialsoldater i Kabul. De har i en årrekke trent og støttet afghanske spesialstyrker.

Overtar sykehusdrift

Norge har allerede sagt seg villig til å overta noe av USAs engasjement i landet:

– I april overtar Norge driften av et rolle-2 sykehus fra amerikanerne i Kabul, med om lag 35 soldater fra Forsvarets sanitet, sier Ivar Moen, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, til VG.

Det norske forsvaret har påtatt seg å drive sykehuset i 18 måneder, med både leger, sykepleiere og støttepersonell.

NATOs forsvarsministere har planlagt en intern diskusjon om situasjonen i Afghanistan senere onsdag, og et større møte torsdag med partnerlandene i den NATO-ledede Resolut Support Mission, der også Sveriges og Finlands forsvarsministere skal delta.

