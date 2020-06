ATLANTA: Politiet pågriper en demonstrant i Atlanta under en demonstrasjon mandag kveld. Foto: John Bazemore / AP

Nasjonalgarden og politiet fjernet demonstranter i flere storbyer

De voldsomme demonstrasjonene i kjølvannet av George Floyds død har ført til minst 5600 pågripelser i amerikanske byer. Natt til tirsdag ble demonstranter fjernet fra gatene i Atlanta, Washington D.C. og Los Angeles.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har møtt på flere problemer gjennom dagen, blant annet tilfeller der demonstranter har blokkert trafikken på flere veier. Portforbudet er nå gjeldende, og politiet jobber for å sikre at dette overholdes, og å gjennomføre pågripelser der dette trengs, sier Atlantas politi i en uttalelse sent mandag kveld.

I byen, som ligger i delstaten Georgia, er 52 personer i løpet av mandagen pågrepet. Her er det portforbud fra klokken 21 om kvelden lokal tid.

Totalt har det vært minst 5600 pågripelser i forbindelse med protestene i USA den siste uken, viser en opptelling nyhetsbyrået AP har gjort basert på pressemeldinger fra ulike politiavdelinger, Twitter-meldinger og rapporter i mediene.

I Minneapolis har 155 personer blitt pågrepet. I storbyene er tallet enda høyere, med nærmere 800 i New York og mer enn 900 i Los Angeles.

OPPTØYER: Utover natten mandag utnyttet enkelte opptøyene i New York til å ødelegge og plyndre butikker. Foto: JEENAH MOON / X03905

New York-guvernør Andrew Cuomo innførte mandag portforbud i New York City fra klokken 23, som varer til 05 om morgenen tirsdag. ortforbudet kun gjelder New York City og ikke andre deler av delstaten.

– I går natt var en dårlig natt for New York City, sier han, og legger til at folk har utnyttet kaoset til å utføre ran og annen kriminalitet.

Til tross for at protestene i byen i all hovedsak har gått fredelig for seg i storbyen, ble flere forretninger plyndret også mandag kveld, skriver CNN. Deres korrespondent Shimon Prokupecz sier han har sett både små familiebedrifter og store kjedebutikker bli angrepet av demonstranter.

Under protestene på søndag skal det ha vært 4000 politifolk på jobb. Mandag har Cuomo doblet denne styrken.

– Jeg stiller meg bak demonstrantene og deres budskap, men dessverre er det folk som også utnytter dette.

– Volden og plyndringer har vært ødeleggende for byen, staten og hele den nasjonale bevegelsen. Det fjerner viktigheten av budskapet. Vi oppmuntrer folk til fredelige demonstrasjoner, men allmennhetens sikkerhet helt avgjørende og kan ikke bli kompromittert. I kveld implementerer ordføreren og jeg en byomfattende portforbud fra klokken 23.00 og dobler politiets NYPD-tilstedeværelsen over hele byen.

Også i Washington D.C. slo politiet hardt ned på demonstrasjoner mandag – samtidig som president Donald Trump gikk på talerstolen:

Den siste uken har voldsomme protester spredd seg rundt om i landet, etter at afrikansk-amerikanske George Floyd mistet livet i Minneapolis, Minnesota.

Den involverte politimannen er siktet for drap, og pinsehelgen har vært preget av kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Flere protester er varslet at vil finne sted mandag, og Cuomo sier han er klar til å hente inn militæret, hvis politiet trenger det, skriver avisen.

Publisert: 01.06.20 kl. 23:18 Oppdatert: 02.06.20 kl. 04:32

Les også

Fra andre aviser