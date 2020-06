TUNGT BEVÆPNET: New York-politiet her avbildet under protestene på Manhattan søndag. Foto: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Innfører portforbud og dobler politistyrken i New York

New York-guvernør Andrew Cuomo innfører nå, som en av de siste storbyene, portforbud under de nasjonale protestene etter Gerge Floyds død. Han dobler også politiberedskapen i byens gater.

Cuomo understreker at portforbudet kun gjelder New York City og ikke andre deler av delstaten. Han sier det ikke er besluttet om det vil være portforbud flere dager fremover. Portforbudet vil vare fra mandag klokken 23.00 til fem om morgenen tirsdag.

– I går natt var en dårlig natt for New York City, sier han, og legger til at folk har utnyttet kaoset til å utføre ran og annen kriminalitet.

Protestene på søndag skal ha gått rolig for seg på dagtid, men det var på natten at det kom ut av kontroll, selv om det var et fåtall som var en del av plyndringen, skriver New York Times.

Under protestene på søndag skal det ha vært 4000 politifolk på jobb. Nå dobler Cuomo denne styrken.

– Jeg stiller meg bak demonstrantene og deres budskap, men dessverre er det folk som også utnytter dette.

– Volden og plyndringer har vært ødeleggende for byen, staten og hele den nasjonale bevegelsen. Det fjerner viktigheten av budskapet. Vi oppmuntrer folk til fredelige demonstrasjoner, men allmennhetens sikkerhet helt avgjørende og kan ikke bli kompromittert. I kveld implementerer ordføreren og jeg en byomfattende portforbud fra klokken 23.00 og dobler politiets NYPD-tilstedeværelsen over hele byen.

Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den siste uken har voldsomme protester spredd seg rundt om i landet, etter at afrikansk-amerikanske George Floyd mistet livet i Minneapolis, Minnesota.

Den involverte politimannen er siktet for drap, og pinsehelgen har vært preget av kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Flere protester er varslet at vil finne sted mandag, og Cuomo sier han er klar til å hente inn militæret, hvis politiet trenger det, skriver avisen.

Publisert: 01.06.20 kl. 23:18

