Trump får flengende kritikk etter golftur midt i coronakrisen – går til angrep på Biden på Twitter

Mens mange amerikanere brukte Memorial day-helgen til å sørge over at coronaviruset snart har tatt 100.000 liv i USA, brukte presidenten tiden på å spille golf og å slenge ut personangrep på Twitter.

For mindre enn 10 minutter siden

Memorial day-helgen er den uoffisielle starten på den amerikanske sommeren, og brukes til å hedre de som har mistet livet under krig for landet. I år gikk mange tanker også til de rundt 100.000 som har mistet livet til coronaviruset.

Samtidig var president Donald Trump opptatt med å spille golf på sin private klubb i Virginia.

– Nesten 100.000 liv har gått tap, og titalls millioner står uten jobb. Samtidig bruker presidenten dagen på å spille golf, skriver Demokratenes presidentkandidat Joe Biden på Twitter lørdag kveld.

Memorial Day er den siste mandagen i mai, og Trump skal etter planen delta på en seremoni på Arlinton National Cementry og besøke Fort McHenry i dag.

GOLFHELG: Donald Trump spilte golf både lørdag og søndag. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Søndag var over 1,6 millioner bekreftet smittet i USA, mens dødstallet hadde passert 97.000. Utenfor golfklubben søndag holdt en demonstrant opp et skilt hvor det sto: «Jeg bryr meg, gjør du? 100.000 døde».

– Å være president er mye mer enn å skrive Twitter-meldinger fra golfbilen din. Det krever at man tar det endelige ansvaret for de største beslutningene i verden. Donald Trump var ikke forberedt på det, fulgte Biden opp søndag kveld.

Trump angriper Biden og Obama

Trump svarte slik på kritikken via Twitter tidlig mandag morgen, norsk tid:

– «Sleepy Joes» representanter har nettopp lagt ut en annonse om at jeg spilte golf (trente) i dag. De mener jeg burde vært i Det hvite hus til enhver tid. Det de ikke sa er at det er første gang jeg har spilt golf på nesten tre måneder, skriver han.

Videre hevder han at Biden hele tiden har ferie eller inngår skitne avtaler med andre land. Han trekker også inn tidligere president Barack Obama, som han mener «spilte golf hele tiden».

Obama spilte hele 333 runder golf på sine åtte år som president. Trump har spilt nesten like mye på bare halve tiden som president.

PROTESTERTE: En demonstrant viste dette skilte utenfor Trumps golfbane i Virginia. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Det er på ingen måte første gang Trump kritiserer Obama for å spille for mye golf som president. I 2014 skrev han blant annet følgende på Twitter:

– President Obama har en stort møte om Ebola-utbruddet i New York med personer som har kommet fra hele landet, men han bestemte seg for å spille golf.

I et intervju med NBC tidligere i mai sa Trump at han selv savnet å spille golf.

– Jeg har ikke spilt siden dette problemet startet. Jeg har ikke hatt muligheten til å spille på en stund, jeg har vært veldig opptatt.

Trump skal ifølge CNN ikke ha spilt golf siden 8. mars, men ifølge Forbes har han besøkt sine egne golfanlegg over 260 ganger siden han ble president i 2016.

Angrep demokrater

Det er ikke bare at Trump valgte å spille golf Memorial day-helgen som vekker oppsikt. Istedenfor og minnes de som har mistet livet som følge av coronapandemien og de som har falt i krig for landet, hadde president Donald Trump det travelt med blant annet å retvitre en rekke personangrep mot sine politiske motstandere, skriver New York Times.

Innleggene tilhører John K. Stahl, en tidligere konservativ politisk kandidat med en historie med rasistiske og sexistiske kommentarer på nett, skriver avisen.

President Trump delte tweets fra John K. Stahl, som blant annet gikk til angrep på demokratenes leder i Kongressen Nancy Pelosi og Stacey Abrams, tidligere minoritetsleder i Representantenes hus i Georgia, som regnes som en potensiell demokratisk visepresidentkandidat.

Sprer konspirasjonsteori

Han gikk også til nytt frontangrep mot journalist og programleder for MSNBCs «Moring Joe» Joe Scarborough. De to har i en lengre periode hatt en konflikt gående.

Angrepet handler om en Lori Klausuits dødsfall fra 2001. Hun var da 28 år gammel, og jobbet for Scarborough da han var Kongressmedlem for Rebulikanerne.

– En så ung maratonløper bare falt om på kontoret hans, slo hodet i pulten og døde? Jeg ville tro det er mye mer til denne historien. En affære? Eller hva med denne så kalte etterforskeren?, skrev han på Twitter søndag.

– Et slag i hodet? Liket funnet under skrivebordet hans? Forlot plutselig kongressen?, skrev han, som også oppfordret til at saken burde bli sett på en gang til.

Ifølge Washington Post ble saken oppklart for 16 år siden. Klausuits døde etter å ha kollapset som følge av unormal hjerterytme, for deretter å ha slått hodet.

Publisert: 25.05.20 kl. 09:10

