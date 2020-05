OPPTØYER: Natt til søndag er sikkerhetsstyrker og nasjonalgarden fortsatt utplassert ved Det hvite hus, der flere hundre demonstranter samlet seg lørdag kveld. Foto: JOSE LUIS MAGANA / AFP

Secret Service i kamper mot demonstranter utenfor Det hvite hus

I USAs hovedstad Washington D.C. har politi og demonstranter vært i voldelige sammenstøt for andre dag på rad. Utenfor Det hvite hus ble det i natt direkte konfrontasjoner mellom tjenestemenn fra Secret Service og demonstranter.

Secret Service, som er sikkerhetstjenesten med ansvar fra å beskytte presidenten, måtte i natt i direkte konfrontasjon med de mange demonstrantene som hadde samlet seg utenfor Det hvite hus.

Området rundt presidentboligen var lørdag kveld under beskyttelse av både politi og nasjonalgarden i tillegg til Secret Service. Rundt området hadde mer enn 1000 demonstranter samlet seg for å protestere i kjølvannet av at afroamerikanske George Floyd døde som følge av en pågripelse mandag.

SAMMENSTØT: Knuste vindusruter og påtente søppelkasser i Washington D.C. Fyrverkeri kunne høres til langt på natt. Foto: JOSE LUIS MAGANA / AFP

Angrep presseteam

Det er ekstraordinære forhold som nå blir skildret fra den amerikanske hovedstaden. Aldri i moderne tid har noe lignende funnet sted så nært Det hvite hus, beskriver Washington Post søndag.

De fleste demonstrantene ble stoppet av politiet før de kom frem til porten. Demonstrantene nøyde seg med å rope slagord som «Black lives matter» og «I can’t breathe», og opprørspolitiet hadde innledningsvis stort sett kontroll.

En mindre gruppe klarte å komme seg gjennom sperringene nord for Lafayette Square, men ble til slutt stoppet av sikkerhetsstyrkene med pepperspray. Noen demonstranter svarte med flaske- og steinkasting, og noen kastet fyrverkeri. I tillegg ble flere av bilene til Secret Service satt fyr på.

Et reportasjeteam fra Fox News, som sendte direkte fra protestene, måtte eskorteres bort fra sikkerhetsvakter etter å ha blitt angrepet av demonstranter, skriver NTB.

Trump skryter

Ved solnedgang hadde folkemengden brutt opp i mindre grupper. Derfra gikk noen til angrep på bygninger og satte fyr på søppelkasser i nærheten. Minst to biler ble satt fyr på, men kun mindre personskader har så langt blitt rapportert.

Presidenten selv, som var hjemme da demonstrasjonene pågikk, beskrev tidligere lørdag innsatsen fra Secret Service kvelden før som forbilledlig.

– Jeg var inne og så på hver eneste bevegelse, og kunne ikke følt meg mer trygg. De lot «demonstrantene» skrike og hyle så mye de ville, men hver gang noen kom litt nære eller tråkket over streken, ble det slått hardt ned på – de visste ikke hva som traff dem, skrev Trump på Twitter lørdag morgen, amerikansk tid.

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Publisert: 31.05.20 kl. 09:27

