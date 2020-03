MILJØVERN PÅ PAUSE: President Donald Trump tilbake i Det hvite hus lørdag. Foto: Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Innstiller miljøvernlover: – En åpen invitasjon til å forurense

Trump-administrasjonen tillater brudd på miljøvernlover på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Dette setter sinnene i kok hos miljøvernorganisasjonene.

Amerikanske bedrifter er vanligvis pålagt å innrapportere hvis de når visse utslippsnivåer i luft eller vann. Nå er imidlertid selskapene selv ansvarlige for å overvåke egen forurensning. Det skriver blant andre CBS News.

Ifølge nye retningslinjer fra USAs miljøverndirektorat (EPA) vil selskaper nå være fritatt for konsekvenser ved slik forurensning, nettopp på grunn av virusutbruddet.

Det kommer frem i et brev fra EPA til bedrifter i både offentlig og privat sektor torsdag. I brevet står det at direktoratet ikke forventer at fabrikker og selskaper oppfyller miljøstandarder og innrapportering i perioden, og at de som bryter reglene ikke vil bli straffeforfulgt.

Dette såfremt de kan påstå at bruddene er forårsaket av pandemien. Hvis man oppdager en «overhengende trussel mot folkehelsen», vil EPA vurdere omstendighetene og hvorvidt de skal gripe inn.

Bedrifter blir også oppfordret til å «minimere effekten og varigheten av eventuelle avvik» og «handle ansvarlig» i perioden.

EPA-sjef Andrew Wheeler skriver i en pressemelding at selv om direktoratet er opptatt av å beskytte helse og miljø, anerkjenner de at arbeidet med smittevern kan påvirke bedrifters evne til å oppfylle alle myndighetskrav.

– Invitasjon til å forurense

Flere miljøorganisasjoner har uttrykt sin misnøye med de nye retningslinjene.

– Dette er en åpen invitasjon til å forurense, sier tidligere EPA-leder Gina McCarthy i en pressemelding. Nå leder hun Natural Resources Defense Council (NRDC) – en av USAs største miljøorganisasjoner.

– Administrasjonen bør gjøre alt for å gjøre landet vårt friskere. I stedet utnytter de en folkehelsekrise til fordel for forurensere som truer folkehelsen, sier hun videre.

PROVOSERT: Gina McCarthy, tidligere leder av USAs miljøverndirektorat (EPA). Foto: Kim Raff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Også Cynthia Giles fra miljødirektoratet under Barack Obamas tid som president, har uttrykt sterk bekymring. Det skriver The Guardian. I et brev til EPA skriver hun og andre miljøforkjempere at lemping av kravene kan utgjøre «en fare for den amerikanske offentligheten».

– Jeg kjenner ikke til en eneste omstendighet der EPA har gitt fra seg denne grunnleggende retten, slik som i dette notatet, sier hun og mener EPA fraskriver seg ansvar for å beskytte det amerikanske folk.

Vurderte New York-karantene

USA har i skrivende stund over 120.000 bekreftede coronasmittede og over 2000 dødsfall, og er det landet i verden med flest bekreftede smittetilfeller.

– Vi vil vinne denne krigen og vi vil vinne denne raskt. Med så få dødsfall som mulig, sa Trump lørdag, og annonserte at han vurderer å innføre karantene for New York og omegn.

Senere lørdag skrev han på Twitter at det ikke var nødvendig etter å ha rådført seg med ekspertgruppen i Det hvite hus og snakket med snakket med guvernørene i New York, New Jersey og Connecticut og har bedt det amerikanske folkehelseinstituttet om å utstede strenge reiseforskrifter, skriver NTB.

