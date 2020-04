LA FREM NY PLAN: USA skal åpne igjen, var beskjeden fra president Donald Trump i presserommet til Det hvite hus. Visepresident Mike Pence til venstre. Foto: Alex Brandon / AP

Slik vil Trump gjenåpne USA i tre faser

Donald Trump presenterte torsdag nye retningslinjer for hvordan statene skal lette på de sosiale restriksjonene knyttet til coronapandemien.

– Vi er klare for neste fase: En gjenåpning av Amerika, sier den amerikanske presidenten på en pressekonferanse torsdag.

Her kunngjør han at USA ser for seg tre faser i hvordan restriksjonene i delstatene skal lettes, avhengig av antall smittetilfeller og delstatenes sykehuskapasitet.

– Vi vil åpne opp, et forsiktig skritt av gangen. Noen stater vil kunne åpne tidligere enn andre, fordi de ikke har de samme problemene. Vi skal starte livene våre igjen, og økonomien – på en ansvarlig måte, sier Trump.

Han legger til at han mener han og guvernørene, både de republikanske og de demokratiske, har et «flott forhold» i denne saken.

Tidligere i uken vekket Trump sterke reaksjoner hos New York-guvernør Andrew Cuomo da han sa at hans makt var «total», og at det var han som hadde siste ord når det kom til gjenåpning av statene.

Beskjeden torsdag var den motsatte:

– Guvernørene får muligheten til å skreddersy sin tilnærming, fordi hver stat er ulik. De er alle nydelige, og vi elsker dem alle, men de er forskjellige, sa Trump, og understreket at de som trenger å forbli stengt vil få lov til det.

Før man kan sette i gang med første fase, skal det skje en nedgang i smittede i løpet av en 14-dagers periode.

Deborah Birx, som er ansvarlig for koordineringen av coronaresponsen ved Det hvite hus, la frem de tre fasene under torsdagens pressekonferanse.

Fase 1

Sårbare personer og personer i risikogruppen skal holde seg hjemme, man skal unngå ansamlinger på mer enn ti personer og unngå unødvendig reising.

Skolene som i dag er stengt bør fortsette å være stengt, og hjemmekontor anbefales.

Noen større lokaler, som enkelte restauranter, kan åpne igjen med strenge tiltak for sosial distansering. Barer anbefales å fortsatt holde stengt.

Treningssentre kan åpne igjen så lenge de opprettholder sosial distansering.

I fase to og tre mykes tiltakene gradvis ytterligere opp:

Fase 2

I fase to er folkemengder på opptil 50 personer tillatt – mot ti i fase en.

Sårbare personer skal fortsatt holde seg hjemme, og det oppfordres også til hjemmekontor.

Reising som ikke anses som nødvendig kan gjenopptas.

I denne fasen kan både skoler og barnehager kan åpnes igjen.

Besøk til eldre- og sykehjem er fortsatt forbudt.

Fase 3

Dette er «den nye normalen», sier Deborah Birx.

Man kunne leve tilnærmet som før, men være nøye med håndhygienen.

De mest sårbare bør fortsatt være forsiktige, og begrense tiden de tilbringer i store folkemengder.

Trump har tidligere fastsatt 1. mai som datoen han ønsker å påbegynne prosessen med å gjenåpne landet, men Det hvite hus kommer ikke med noen tidsfrist torsdag.

På spørsmål ved om de ser for seg en fjerde fase, der konserter, fotballkamper og lignende kan foregå akkurat som før, svarer smittevernekspert Anthony Fauci at det antakelig vil ta tid, men at han ser for seg at det vil være mulig.

President Trump sier at han har snakket med flere sportslag, som sier de vil sette i gang uten fans til å begynne med.

– Men når dette tar slutt, vil vi igjen ha stappfulle arenaer, sier han.

Flere eksperter og guvernører har ifølge Washington Post uttalt at de ønsker seg mer testing før de føler seg komfortable med å lette på tiltakene.

Nancy Pelosi, flertallsleder for demokratene i Representanenes hus, kaller i en uttalelse Trumps plan for «svak» og «inkonsekvent».

– Presidenten insisterer på å gå videre uten testing, smittesporing, innsamling av demografiske data og respekt for vitenskap og fakta. Dette setter liv på spill og øker risikoen for økonomisk katastrofe, skriver hun.

Tidligere visepresident Joe Biden sier til CNN at det virker rasjonelt å åpne landet opp igjen i faser, men at dette betyr at statene ikke får noen tydelige retningslinjer.

– Dette handler om testing, smittesporing og behandling, og vi ligger fortsatt langt bak når det gjelder testing. Jeg forstår ikke hvorfor det tar så lang til å gjøre ting som burde ha vært gjort, sier han-

Publisert: 16.04.20 kl. 23:13 Oppdatert: 17.04.20 kl. 04:22

