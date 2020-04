Foto: Stefani Reynolds / POOL / CNP POOL

CNN: Slik vil Trump gjenåpne USA

Ifølge CNN skal Donald Trump torsdag ha presentert nye retningslinjer for hvordan statene skal lette på de sosiale restriksjonene knyttet til coronapandemien.

Retningslinjene, som CNN skal ha fått tilgang på, skal ha blitt presentert i et dokument som ble sendt ut til alle de 50 guvernørene. Der skal Trump ha forespeilet tre faser på hvordan de strenge corona-restriksjonene skal lettes, avhengig av antall smittetilfeller og delstatenes sykehuskapasitet.

Trump har tidligere sagt at tiltakene som er innført i USA har fungert, og at det ikke vil bli et langvarig økonomisk problem.

Ifølge CNN skal det i den første fasen som Trump har skissert skje en nedgang i smittede i løpet av en 14-dagers periode, før kapasiteten på sykehusene skal tilbake til slik de var før corona-krisen.

I denne fasen heter det i dokumentet at skolene som i dag er stengt fortsatt burde være stengt og at de som kan jobbe hjemmefra fortsatt bør ha hjemmekontor.

Noen større lokaler, som for eksempel enkelte restauranter, kan åpne igjen med strenge tiltak for sosial distansering. Treningssentre kan åpne igjen så lenge de opprettholder sosial distansering, mens barer anbefales å fortsatt holde stengt.

I fase to og tre mykes tiltakene gradvis ytterligere opp. Trump har tidligere fastsatt 1. mai som datoen han ønsker å påbegynne prosessen med å gjenåpne landet.

Trump skriver på Twitter at dagens pressekonferanse, som skjer rundt midnatt norsk tid, skal omhandle retningslinjene for gjenåpningen av USA.

Under onsdagens pressekonferanse truet Trump med å suspendere Kongressen og tvinge gjennom utnevnelser.

Han anklaget demokratene i Kongressen for å hale ut tiden med å få godkjent nye dommere og personer til andre viktige stillinger, og sier at han har utnevnt 129 personer som står «i kø».

