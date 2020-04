FLEST DØDSFALL: USA rapporterte over 2000 dødsfall fredag. Her frakter medisinsk personell i New York en død person til en nedkjølt lastebil, som brukes som midlertidig likhus. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Over 2000 dødsfall i USA på ett døgn

USA rammes hardt av coronaviruset. Landet har passert en halv million smittetilfeller, og fredag ble det rapportert over 2000 dødsfall.

Nå nettopp

Ifølge oversikten til Johns Hopkins University, ble det rapportert inn 2074 dødsfall i USA fredag, det høyeste tallet siden coronapandemien startet i landet, skriver CNN.

18 777 mennesker har mistet livet grunnet viruset.

Hardest rammet er delstaten New York. 5820 mennesker har mistet livet av coronaviruset, og hele 174 498 har fått påvist smitte. Det er flere smittetilfeller enn noe annet land i verden, unntatt USA, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

MASSEGRAVER: New York har tatt i bruk massegraver for å begrave personer uten nære pårørende eller som ikke har råd til en vanlig begravelse. Foto: John Minchillo / AP

Samtidig mener noen at det finnes lyspunkt i storbyen. New Yorks guvernør, Andrew Cuomo sa fredag at det var en nedgang i antall pasienter som får intensivbehandling.

– New York flater ut kurven, sa Coumo, ifølge CNN.

Direktør for det amerikanske helseinstituttet, Anthony Fauci, er også forsktig optimist.

– Innen november håper jeg at vi skal ha ting såpass under kontroll at vi kan ha en reell form for normalitet, sa Fauci til MSNBC.

I november skal det gjennomføres presidentvalg i USA.

13. mars innførte USA en rekke tiltak for sosial distansering, som blant annet ba innbyggerne unngå grupper på over 10 personer, og oppfordret folk til å holde seg unna restauranter og barer.

De tiltakene gjelder ut april, og president Donald Trump vurderer nå om han skal forlenge dem eller gjenåpne landet, til tross for at USA nå er blant landene som rammes hardest.

– Jeg vil bli nødt til å ta en beslutning. Og jeg håper ved Gud at det blir den rette beslutningen. Det er den største beslutningen jeg noen sinne har tatt, sa Trump på en pressekonferanse fredag.

Publisert: 11.04.20 kl. 08:00

