Iran: Mistenker missilangrep mot oljetanker utenfor Saudi-Arabia

Ifølge iranske medier har et oljetankskip blitt rammet av en eksplosjon rundt 100 kilometer utenfor kysten den saudiarabiske havnebyen Jeddah.

Tankskipet skal være eid av Irans nasjonale oljeselskap (NIOC). Det iranske nyhetsbyrået ISNA melder at eksplosjonen har ført til store skader, og at det har lekket ut mengder med olje i Rødehavet.

Omstendighetene er uklare, og meldingene er så langt ikke bekreftet fra Saudi-Arabia, men kun meldt av Iran.

Ifølge iranske medier skriver landets statlige oljeselskap i en uttalelse at det skal dreie seg om to separate eksplosjoner, som mest sannsynlig skyldes missilangrep.

Det iranske nyhetsbyrået ISNA siterer anonyme kilder på at eksperter angivelig mener det er et «terrorangrep», skriver Reuters, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Det skal være oljetankeren «Sinopa» som er rammet.

Ifølge iranske medier startet det å brenne i tankskipet, men situasjonen skal nå være under kontroll.

Oljeprisen er opp 1,21 prosent til 60,22 dollar fatet ved 08-tiden fredag, og har steget betraktelig i etterkant av at nyheten ble kjent.

En talsperson for den amerikanske marinens 5. flåte, som overvåker regionen, sier til AP at de er klar over «meldingene om denne hendelsen», uten å kommentere ytterligere.

I september ble Iran beskyldt for å stå bak droneangrepene mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia, noe iranske myndigheter kategorisk har avvist.

