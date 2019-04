Mot gjenvalg for Israels sterke mann

Israelsk politi har siktet Benjamin Netanyahu for korrupsjon og maktmisbruk og riksadvokaten ventes å ta ut tiltale. Alt tyder likevel på at han fortsetter som statsminister etter tirsdagens valg i Israel. Foto: AP / NTB scanpix

Israels korrupsjonssiktede statsminister Benjamin Netanyahu blir trolig gjenvalgt og danner en regjering som ligger enda lengre til høyre enn dagens.

Meningsmålingene så lenge dystre ut for høyrepartiet Likud. Men med god hjelp både fra USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, har Benjamin Netanyahu i valgkampinnspurten innhentet opposisjonens forsprang. Han ligger nå an til å fortsette etter tirsdagens valg i Israel .

Fra Trump fikk han grønt lys for fortsatt og evig okkupasjon av de syriske Golanhøydene, fra Putin fikk han liket av en israelsk soldat som ble drept i Libanon for 37 år siden. Netanyahu fløy selv til Moskva for å takke Putin, før han returnerte til Israel og deltok i den militære begravelsen.

Like store

De siste meningsmålingene tyder på at Netanyahus høyreparti Likud og opposisjonens nydannede fellesliste Blått og Hvitt er omtrent like store, men med støtte fra flere høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier ser Netanyahu likevel ut til å være på vei mot sin femte periode som israelsk statsminister.

FAKTA: BENJAMIN NETANYAHU * Født i Tel Aviv 21. oktober 1949. * Tilbrakte deler av oppveksten i USA, hvor han også studerte på 1970-tallet. * Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988. * Valgt inn i Knesset for høyrepartiet Likud i 1988. * Partileder for Likud fra 1993 til 1999. * Statsminister fra 1996 til 1999. * Utenriksminister 2002–2003. * Finansminister fra 2003 til 2005, men forlot regjeringen i protest mot Ariel Sharons tilbaketrekning fra Gazastripen. * Ble samme år igjen leder i Likud etter at Sharon brøt ut og dannet sentrumspartiet Kadima. * Statsminister fra 31. mars 2009, går for gjenvalg 9. april i år. * Gift tre ganger, siden 1991 med barnepsykologen Sara Netanyahu. * Israelsk politi har i tre år etterforsket ham og kona for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat å ta ut tiltale i tre separate saker. * I slutten av februar varslet Israels riksadvokat tiltale for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap. (NTB) Vis mer vg-expand-down

Observatører i regionen NTB har snakket med, tror valget vil skyve Israel enda lengre mot høyre, men viser til at Netanyahu av israelsk politi er anklaget for korrupsjon og maktmisbruk og spår at en slik regjering trolig vil få kort levetid.

– Dersom det tas ut tiltale mot ham, noe som etter alt å dømme vil skje, tror jeg at en slik regjering vil rakne. Det er vanskelig å se for seg en regjering der statsministeren tilbringer mesteparten av dagen i en rettssal, sier en diplomat til NTB.

Ekstreme

FAKTA: VALG I ISRAEL * Statsminister Benjamin Netanyahu skrev ut nyvalg etter at utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlot regjeringskoalisjonen i november. * Dette førte til at regjeringen fikk knappest mulig flertall i Knesset med 61 av 120 representanter. * Netanyahus høyreparti, Likud, ligger ifølge meningsmålinger an til å få rundt 30 av de 120 representantene i Knesset ved valget 9. april. * Felleslista Hvitt og Blått, som består av de tre partiene Israels motstandsdyktighet, ledet av tidligere forsvarssjef Benny Gantz, Telem, ledet av tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og Yesh Atid, ledet av tidligere finansminister Yair Lapid, ligger an til å bli omtrent like store. * Likud har imidlertid støtte fra flere ultraortodokse og ultranasjonalistiske småpartier, og Netanyahu kan derfor trolig styre videre i spissen for en koalisjon med 66–67 representanter i ryggen. * Hvitt og blått vil, selv i koalisjon med Arbeiderpartiet, venstrepartiet Meretz, den arabiske felleslista og eventuelt flere mindre sentrumspartier, trolig bare få 53–54 representanter. * Valgdeltakelsen kan imidlertid gi utslag, og en rekke partier ligger an til å havne under sperregrensa på 3,25 prosent. * Dersom Netanyahu får fornyet mandat, kan en ny koalisjonsregjering få kort levetid. * Israelsk politi har tre ganger anbefalt at det tas ut tiltale mot statsministeren for korrupsjon og maktmisbruk, noe landets riksadvokat har sagt at han akter å gjøre. Det vil trolig føre til nyvalg. Vis mer vg-expand-down

Til tross for at det var Blått og Hvitts frontfigur, tidligere forsvarssjef Benny Gantz, som ledet Israels siste to storoffensiver mot Gazastripen, der 2.425 palestinere ble drept, 550 av dem barn, er det Netanyahu som i mange israeleres øyne fremstår som «den sterke mann» som bør lede landet.

Dette til tross for at Gantz har fått tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og forsvarssjef Gabi Ashkenazi med på laget, og Netanyahu selv ikke har noen ærerik militær karriere å vise til.

Den israelske statsministeren har imidlertid ingen åpenbare utfordrere på høyresiden og har sjelden nølt med å slippe partier og politikere med ekstreme holdninger inn i sine regjeringer.

Tidligere statsråder har tatt til orde for etnisk rensing og halshugging av illojale israelere med palestinsk opphav, at palestinske ledere bør likvideres, at befolkningen i de okkuperte palestinske områdene bør deporteres til Jordan og at palestinere på Gazastripen bør massakreres – også kvinner før de «setter flere små slanger til verden».

– Israel bare for jøder

Selv fremstår Netanyahu som langt mer moderat, vel vitende om at det går en grense for hva omverdenen kan akseptere.

Netanyahu fastholder at han støtter en tostatsløsning, noe åtte av ti Likud-velgere ifølge en fersk meningsmåling sier at de er imot og koalisjonspartnerne definitivt ikke vil gå med på.

Det vakte imidlertid oppsikt da Netanyahu nylig proklamerte at Israel «er ikke en stat for alle, men bare for jøder», ettersom hver femte israeler er av palestinsk opphav.

Lørdag lovet han også å annektere ulovlige israelske bosetninger på Vestbredden dersom han vinner valget.

– Jeg kommer til å utvide Israels suverenitet, svarte han på direkte spørsmål om dette fra israelske Channel 12 News.

Usmakelig klubb

Den fastlåste fredsprosessen og konflikten med palestinerne har ellers knapt nok vært tema i valgkampen, konstaterer redaktør Steven Klein i den liberale dagsavisen Haaretz.

– Landets neste regjeringskoalisjon dreier seg ikke om hvorvidt det blir en tostatsløsning, men om Israel er i ferd med å slutte seg til den usmakelige klubben av frihetsfiendtlige demokratier, mener Klein, som også er foreleser ved universitetet i Tel Aviv.

– Israel er ikke noe liberalt demokrati, snarere et etnisk demokrati, strukturert for å opprettholde jødisk hegemoni, fremholder Klein, som understreker at Israel alltid har hatt liberale institusjoner, først og fremst høyesterett, som har slått ring om innbyggernes grunnleggende rettigheter.

– Men det kan endre seg etter dette valget, advarer Klein.

