NØKKELVITNE: Oberstløytnant Alexander Vindman ble omtalt som et nøkkelvitne under riksrettssaken mot president Donald Trump. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Sentralt vitne i riksrettssaken sparket fra Det hvite hus: – Skremte de mektige

WASHINGTON D.C. (VG) Oberstløytnant Alexander Vindman er ferdig i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Han var rådets fremste ekspert på Ukraina og vitnet i riksrettssaken mot Trump.

– Vindman måtte gå fordi han fortalte sannheten. Hans beslutning om å gjøre det som er rett, skremte de mektige, sier hans forsvarer David Pressman i en uttalelse til VG.

Vindman skulle ikke forlate posten før juli, men ble presset ut fredag morgen, ifølge forsvareren.

Krigsveteranen, som ble født i Ukraina, ble eskortert ut av Det hvite hus av sikkerhetspersonale, og fikk beskjed om at det ikke lenger er behov for ham, ifølge Pressman.

Hans tvillingbror, oberstløytnant Yevgeny Vindman, som jobber som advokat i sikkerhetsrådet, ble også sparket, ifølge New York Times. De to brødrene forlot området sammen.

Var bekymret for Trump-samtale

Oberstløytnanten var ansatt i Det nasjonale sikkerhetsrådet, der han hadde ansvar for blant annet Ukraina. Han lyttet til samtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli, og vitnet om dette i riksrettsgranskingen mot USAs president Donald Trump.

Vindman forklarte blant annet at han var bekymret for at et krav om å etterforske Trumps politiske rival ville undergrave nasjonal sikkerhet. To ganger i løpet av en måned varslet han sine overordnede om utviklingen i Ukraina-saken.

Riksrettssaken mot Donald Trump fikk sitt punktum onsdag – da senatet stemte for å frifinne presidenten.

– Hevn

President Donald Trump har ifølge CNN vært svært opprørt over Vindmans vitneforklaring under riksrettssaken, og flere demokrater sier sparkingen åpenbart er gjengjeldelse for dette.

– Jeg er ikke fornøyd med ham, sa president Donald Trump selv om sikkerhetsrådgiveren fredag – før Vindman forlot jobben i Det hvite hus.

Forsvarer Pressman sier til VG at også han mener sparkingen er hevn, og at de som har valgt å fortelle sannheten mens andre tier har betalt en høy pris.

– Sannheten har kostet ham jobben, karrieren og privatlivet. Han gjorde det ethvert medlem av vårt militære skal: Han fulgte ordre. Og på grunn av det har verdens mektigste mann bestemt seg for å ta hevn.

Talsmann John Ullyot for det nasjonale sikkerhetsrådet sier de ikke kommenterer personalsaker.

Publisert: 07.02.20 kl. 23:05 Oppdatert: 08.02.20 kl. 00:46

