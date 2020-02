NØKKELVITNE: Oberstløytnant Alexander Vindman ble omtalt som et nøkkelvitne under riksrettssaken mot president Donald Trump. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Sentrale vitner i riksrettssaken sparket: – Skremte de mektige

WASHINGTON D.C. (VG) To vitner i riksrettssaken fikk fredag sparken av Trump: Alexander Vindman er ferdig i USAs nasjonale sikkerhetsråd, mens Gordon Sondland kalles tilbake som USAs EU-ambassadør.

– Vindman måtte gå fordi han fortalte sannheten. Hans beslutning om å gjøre det som er rett, skremte de mektige, sier hans forsvarer David Pressman i en uttalelse til VG.

Vindman skulle ikke forlate posten før juli, men ble presset ut fredag morgen, ifølge forsvareren.

Krigsveteranen, som ble født i Ukraina, ble eskortert ut av Det hvite hus av sikkerhetspersonale, og fikk beskjed om at det ikke lenger er behov for ham, ifølge Pressman.

Hans tvillingbror, oberstløytnant Yevgeny Vindman, som jobber som advokat i sikkerhetsrådet, ble også sparket, ifølge New York Times. De to brødrene forlot området sammen.

Var bekymret for Trump-samtale

Oberstløytnanten var ansatt i Det nasjonale sikkerhetsrådet, der han hadde ansvar for blant annet Ukraina. Han lyttet til samtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli, og vitnet om dette i riksrettsgranskingen mot USAs president Donald Trump.

Vindman forklarte blant annet at han var bekymret for at et krav om å etterforske Trumps politiske rival ville undergrave nasjonal sikkerhet. To ganger i løpet av en måned varslet han sine overordnede om utviklingen i Ukraina-saken.

Timer etter at Vindman forlot Det hvite hus, tid sier også USAs EU-ambassadør Gordon Sondland at også han har fått sparken.

Sondland vitnet også i riksrettssaken, og vitnemålet hans ble omtalt som ødeleggende for presidenten.

– Jeg har blitt informert i dag om at presidenten ønsker at jeg skal fratre umiddelbart som USAs ambassadør til EU, sier Sondland i en uttalelse gjengitt i New York Times.

USAs EU-AMBASSADØR: Gordon Sondland vitner i riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Andrew Harnik / AP

– Hevn

President Donald Trump har ifølge CNN vært svært opprørt over Vindmans vitneforklaring under riksrettssaken, og flere demokrater sier sparkingen åpenbart er gjengjeldelse for dette.

– President Trump sparket i kveld to tjenestemenn som etter å ha blitt stevnet vitnet i riksrettsaken. Dette er det tydeligste tilfellet på gjengjeldelse jeg har sett i løpet av mine 27 år i senatet, sier den demokratiske senatoren Dianne Feinstein i Senatets justiskomité til Washington Post.

Riksrettssaken mot Donald Trump fikk sitt punktum onsdag – da Senatet stemte for å frifinne presidenten.

Selv sa Trump dette om Vindman tidlige fredag, før han forlot jobben i Det hvite hus:

– Jeg er ikke fornøyd med ham.

Forsvarer Pressman sier i uttalelsen sendt til VG at også han mener sparkingen er hevn, og at de som har valgt å fortelle sannheten mens andre tier har betalt en høy pris.

– Sannheten har kostet ham jobben, karrieren og privatlivet. Han gjorde det ethvert medlem av vårt militære skal: Han fulgte ordre. Og på grunn av det har verdens mektigste mann bestemt seg for å ta hevn.

Talsmann John Ullyot for det nasjonale sikkerhetsrådet sier de ikke kommenterer personalsaker.

Trumps eldste sønn Donald Trump Jr., som onsdag fikk oppmerksomhet da han krevde at Mitt Romney ble sparket ut av partiet, takker demokraten Adam Schiff, som ledet riksrettsgranskingen i Representantenes hus, for å ha latt faren vite hvem han skal sparke:

– La meg takke, og dette kommer kanskje som en overraskelse, Adam Schiff. Hadde det ikke vært for hans gode etterforskningsferdigheter, ville Donald Trump hatt vanskeligere for å vite hvem han skulle sparke, skriver han på Twitter.

Mitt Romney var den eneste republikaneren som stemte med demokratene i riksrettssaken:

Publisert: 07.02.20 kl. 23:05

