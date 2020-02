WUHAN: Folk med beskyttelsesmasker venter på å oppsøke helsehjelp ved et Røde Kors-sykehus i den kinesiske storbyen Wuhan. Bildet er tatt 25. januar. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Hemmelighold i Kina ved starten av corona-utbruddet: - En farlig strategi

Ved å ikke advare befolkningen, og prioritere hemmelighold, gikk den kinesiske regjeringen glipp av sine beste muligheter til å unngå en coronoavirus-epidemi.

Det skriver The New York Times.

Avisen har rekonstruert de første syv ukene fra da de første symptomene på coronaviruset ble oppdaget i Kina, til den kinesiske regjeringen bestemte seg for å stenge byen Wuhan.

WHO har erklært at coronaviruset er en internasjonal folkehelsekrise. Totalt 304 personer har dødd etter å ha blitt smittet, alle i Kina. Kinesiske myndigheter har satt inn en rekke tiltak for å begrense spredningen av viruset, og oppdaterer jevnlig tallene over antall smittede, døde og friske.

Men da folk først begynte å få symptomer, var det ikke like stor åpenhet.

Varsler ble smittet

The New York times skriver at kinesiske myndigheter på kritiske tidspunkter satte hemmelighold foran å åpent konfrontere den voksende krisen.

Det første omtalte varselet om at et virus spredte seg, kom i desember: Dr. Li Wenliang, som jobber på et sykehus i Wuhan, advarte andre leger om at flere pasienter dukket opp med SARS-liknende symptomer. Det førte til at han ble kalt inn til myndighetene, og refset for å «spre rykter», skriver The Washington Examiner.

– Etter at jeg sendte meldingen, fant politiet meg og fikk meg til å signere et offisielt kritikk-brev, har han sagt til avisen.

Nå er han selv smittet av viruset.

Li, som ligger innlagt på sykehuset han selv jobber for, skriver følgende til The New York Times om saken.

– Hvis myndighetene hadde gitt informasjon om epidemien tidligere, tror jeg det hadde vært mye bedre. Det burde være mer åpenhet og transparens.

– Farlig strategi

Det antas at coronaviruset startet i Hanan-markedet i Wuhan, skriver Buisness Insider. Det var her mange av de første pasientene med lungebetennelse-liknende symptomer hadde vært.

Politiet stengte markedet den 1. januar, dagen etter at de hadde meldt om et smitteutbrudd til Verdens helseorganisasjon. Men ifølge The New York Times rapporterte først kinesisk statlig media at det ble stengt ned fordi det skulle renoveres. Like etter ble det vasket av arbeidere i beskyttende drakter.

Senere annonserte myndighetene at man hadde dratt opp viruset ved roten etter å ha stengt markedet, ifølge The New York Times. Forskere avisen har snakket med mener denne typen mangelfull informasjon gjorde at folk ikke var forberedte på hvordan de skulle unngå smitte, eller handle hvis de fikk symptomer.

– Dette er en sak som handler om manglende handling, sier Yahzhong Huang ved organisasjonen Council on Foreign Relations til avisen.

Alexandra Phelan, som forsker på mikrobiologi ved Georgetown University, sier til avisen at det er «en farlig strategi» å komme med et budskap om optimisme og selvtillit når man ikke har dataene.

– Det undergraver legitimiteten til beskjedene fra myndighetene, og folkehelse er avhengig av folkets tillit, sier hun.

Borgermeste Zhou Xianwang i Wuhan har siden tatt på seg ansvaret for den trege responsen i et intervju som ifølge South China Morning Post ble møtt med massiv misnøye fra befolkningen.

Den manglende informasjonen da viruset først ble oppdaget, og håndteringen av de første advarslene fra leger, har ført til et sinne i det autoritære landet, skriver CNN.

Bekjemper spredning

Kinesiske myndigheter har vært kjent for å underrapportere tall i forbindelse med sykdomsutbrudd og kriser. Fafo-forsker Kristin Dalen har overfor VG trukket frem både sultkatastrofen på 60-tallet, og SARS-epidemien i 2003.

Men nå har kinesiske myndigheter gjort et stort poeng ut av at man ikke skal underrapportere tallene, ifølge Fafo.

Kina har satt inn en rekke tiltak for å begrense spredningen av corona-viruset. De har innført reiserestriksjoner i en rekke byer, og bygget nye sykehus. President Xi Jinping har advart om at virusets spredning akselererer og at landet står overfor en alvorlig situasjon. Men han mener landet kan beseire viruset.

– Så lenge vi har høy selvtillit, samarbeid, forebyggende tiltak og behandling, og detaljerte retningslinjer, skal vi definitivt være i stand til å vinne kampen, sa Xi på et møte i det kinesiske politbyråets stående komité, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Både i Norge og resten av verden sprer det også seg feilinformasjon om det nye coronaviruset og hvordan man kan unngå det. Les mer om dette her.

