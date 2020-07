SNART AVGJORT: Det er under 100 dager igjen til vi får vite hvem av disse to som blir USAs president de neste fire årene. Foto: Rogelio V. Solis / Evan Vucci / AP

100 nordmenn om USA-valget: Dette tror de blir vinneren

Noen tipper at Donald Trump (74) blir gjenvalgt, men de fleste tror at utfordreren Joe Biden (77) velges til USAs nye president den 3. november.

VG stilte søndag 100 nordmenn fra forskjellige samfunnsområder følgende spørsmål: «I dag er det 100 dager til presidentvalget i USA. Uavhengig av hva du selv mener eller håper: Hvem tror du blir valgets vinner - og hvorfor?»

Svarene bærer preg av at demokratenes kandidat Joe Biden i flere måneder har ledet på meningsmålingene: Det store flertallet tror Barack Obamas visepresident kommer til å vinne.

Mange sier at de tror dette, men ikke er sikre, mens flere innrømmer at en seier for Biden er ønsketenkning: De vil ikke ha fire nye år med Trump.

Trumps håndtering av pandemien - med påfølgende økonomiske problemer i USA - utpekes som hovedgrunnen til Biden er favoritt. Samtidig mener flere at Biden er en svak utfordrer, og at Trump kommer til å hente seg inn igjen.

Søndag kveld viste gjennomsnittet av målingene - samlet av det amerikanske nettstedet Real Clear Politics - klar ledelse til Biden nasjonalt, med 50 mot 40,9 prosent.

Dette svarer norske politikere, mediaprofiler, samfunnsdebattanter og andre personligheter VG har snakket med (blått navn tror Biden - rødt navn tror Trump):

TROVERDIGHET: Ole O. Moen tror Bidens troverdighet og karakter vil avgjøre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SPLITTELSE: Torbjørn Knutsen tror velgere ser at Trump ikke samler, men splitter. Foto: Privat

IKKE GITT: Hans Olav Lahlum mener ikke valget er avgjort, men han mener Biden mest sannsynlig vinner. Foto: Annemor Larsen

UNDER TVIL: Janne Haaland Matlary tror Trump vil få støtte som lov- og ordenspresidenten. Foto: Jørgen Upsaker

IKKE TRUMP: Kjell Terje Ringdal tror Biden vinner, fordi han ikke er Trump. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

TRUMP-BASEN: Cecilie Hellestveit sier Trump-basen er urokkelig, og at han sitter med maktens fordel. Foto: Privat

BIDEN-TRO: Kjell Magne Bondevik tror at nok velgere har mistet troen på Trump til at Biden vinner. Foto: Frode Hansen

PESSIMIST: Marit Arnstad sier hun frykter at Trump vil vinne. Foto: Gisle Oddstad

CORONA-HÅNDTERING: Sandra Bruflot tror ikke Trump vil klare å ta igjen Bidens forsprang. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

KAMP: Sondre Hansmark sier han tror Biden vil vinne, fordi amerikanere forventer kamp mot blant annet rasisme. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

GJETTER IKKE: Jette Christensen tror valget blir en thriller. Foto: Krister Sørbø

USIKKERT: Anniken Huitfeldt holder en knapp på Biden, men er ikke sikker. Foto: Frode Hansen

TROR TRUMP: Abid Raja peker på at sittende president får stor drahjelp, og at Trump har klart å snu ting til sin fordel før. Foto: Bjørn S. Delebekk

ET TRUMP-VALG: Raymond Johansen tror Biden vil vinne, i et valg som blir for eller imot Trump. Foto: Line Møller

«FLYTVELGERE»: Henrik Asheim tror Trump vil miste viktige velgere, selv om han har et solid grep om kjernevelgerne. Foto: Jørgen Braastad

MISNØYE: Liv Signe Navarsete tror misnøyen med demonstrasjoner og corona-håndteringen til Trump vil gjøre at Biden vinner. Foto: Therese Alice Sanne

BIDEN-TRO: Hadia Tajik tror konservative velgere vil kunne gå for Biden i stedet for Trump. Foto: Frode Hansen

TRUMP-OVERBEVIST: Tidligere Frp-leder Carl. I. Hagen tror negativ Biden-reklame vil bidra til at at Trump får seieren. Foto: Helge Mikalsen

KNAPT: Anita Krohn Traaseth tror Biden vinner, men knepent. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

CORONA-TAP: Etter corona-krisen, tror Trine Eilertsen at Biden har overtaket. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

FOR LANGT BAK: Mari Eifring tror Trump vil tape, men ikke på grunn av Biden. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

GJETTER IKKE: Thor Gjermund Eriksen mener valget vil bli jevnt. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

HAR SNUDD: Thomas Seltzer trodde først at Trump ville vinne, men nå er han ikke lenger så sikker. Foto: Frode Hansen

PANDEMI: Vebjørn Selbekk tror Trumps corona-håndtering ødela hans sjanser. Foto: Magne Antonsen

KNAPP MARGIN: Anne Holt tror ikke Trump rekker å hente seg inn innen den 3. november. Foto: Hanna Kristin Hjardar

LAVE FORVENTNINGER: Kjetil Try tror forventningene til Bidens innsats er så lave, at han uansett vil få «bestått». Foto: Magne Antonsen

TRUMP-GJENVALG: Eva Bratholm tror Trump har en for svak motkandidat. Foto: Janne Møller-Hansen

SVAKE MOTKANDIDATER: Charter-Hilde tror ikke Trumps motkandidater er overbevisende nok. Foto: Line Møller

HELSE: Steinar Madsen tror Bidens beste sak er helseforsikring for alle, spesielt under coronaepidemien. Foto: Jørgen Braastad

FOR/MOT TRUMP: John Christian Elden tror Trump vil tape i et valg som handler om ham. Foto: Gisle Oddstad

TROR PÅ ENDRING: Gunhild Stordalen, lege og klimaforkjemper. Foto: Hallgeir Vågenes

USIKKER: Frederic Hauge mener alt tyder på Biden, men sier han også er bekymret for at Trump vinner. Foto: Andrea Gjestvang

Publisert: 27.07.20 kl. 07:52

