MISNØYE: Tusenvis av mennesker samler seg under Svetlana Tikhanovskaja (37) sine appeller. Hun er den største utfordreren til «Europas siste diktator». Foto: Sergei Grits / AP

Går til valg med ektemannen i arresten – Svetlana utfordrer «Europas siste diktator»

Svetlana Tikhanovskaja (37) er læreren uten politisk erfaring som har klart å treffe en nerve hos folket i Hviterussland. I kveld går hun til valg mot sittende president Alexandr Lukasjenko (65).

Siden hun var 11 år gammel har Alexandr Lukasjenko sittet med makten i Hviterussland. Svetlana Tikhanovskaja (37) er i likhet med store deler av den yngre befolkningen lei av styret som har vart i 26 år. Det tilsvarer fem presidentperioder.

Det var etter at Svetlanas ektemann, Sergei Tkihanovskaja ble arrestert at hun dukket opp på den politiske arenaen. Ektemannen hennes var video-bloggeren som ønsket å utfordre presidenten, men før valgkampen startet ble han arrestert for å ha deltatt på en uorganisert demonstrasjon i begynnelsen av året.

Da ektemannen offisielt ble diskvalifisert, bestemte Svetlana Tikhanovskaja (37) for å innstille seg selv som presidentkandidat.

Etter at ektemannen ble sluppet ut av fengsel, startet han å støtte sin kones presidentkandidatur, helt til han igjen ble arrestert og siktet for å ha planlagt «masseuroligheter» skriver BBC. Han har sittet i arrest siden mai.

FENGSLET: Ektemannen til Svetlana, Syarhei Tkihanovskaja (41) ønsket å utfordre sittende president Aleksandr Lukasjenko, men sitter nå fengslet. Her vises bildet av ham frem under en demonstrasjon i Hviterussland 2. august. Foto: Sergei Grits / AP

Vil ha nytt valg

Svetlana går til valg på følgende – stem på meg og få Lukasjenko ut. Hun ønsker å gi landet en ny start med et nytt valg, og vil slippe ut alle politiske fanger – da også sin mann.

37-åringen er mor til to barn som hun nå av sikkerhetsmessige grunner har plassert et sted utenfor Hviterussland. Etter at hun fikk barn, sluttet hun å jobbe som lærer. I flere av sine taler har hun referert til seg selv som husmor.

Nå er husmoren opposisjonens fremste kandidat under kveldens valg i Hviterussland. Når hun holder sine taler til folket, trekker hun tusenvis av tilhørere. Hennes nærmeste støttespillere er to andre kvinner; Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkalo.

NYTT VALG: Svetlana Tikhanovskaja (37) går til valg mot Alexandr Lukasjenko (65) med den hensikt å få til et nytt rettferdig valg i landet. Foto: Sergei Grits / AP

Hviterussland *Tidligere en del av den sovjetrussiske republikken * Ble selvstendig i 1991 * 9,5 millioner innbyggere * Hovedstad Minsk * Geografisk tilhørende Øst-Europa * Grenser til Latvia, Litauen, Russland, Polen, og Ukraina. Vis mer

– Symbolsk nederlag

Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Inna Sangadzhieva har tidligere uttalt at hun tror 70–80 prosent av stemmene vil gå til sittende president. Likevel mener hun at Svetlanas utfordring mot presidenten, og hennes støttespillere er begynnelsen på slutten for Lukasjenkos styre.

– Tre kvinner kan bli de som påfører mannen som blir kalt for Europas siste diktator, et sviende nederlag. Ikke reelt, men symbolsk, sier Sangadzhieva om Svetlana Tikhanovskaja (37), som nå ses på som lederen for opposisjonen og hennes to støttespillere.

LEI: Ingen under 26 år har opplevd en annen president enn Aleksandr Lukasjenko (65). Svetlana ønsker å fjerne bestemmelsen som gir presidenter lov til å sitte på ubestemt tid. Foto: Sergei Grits / AP

– Åpenbart manipulert

Carl Bildt, tidligere svensk statsminister, og utenriksminister skriver i The Washington Post om sin bekymring for ettervirkningene av søndagens valg.

– Det er høy sannsynlighet for protester i Hviterussland neste uke mot resultatene av et åpenbart manipulert valg. Vil det være nok for Lukasjenko å kaste alle lederne i fengsel og legge byen i tåregass? Eller vil hendelser gå ut av hans kontroll? spør Bildt.

Han mener at demonstrasjonene man har sett de siste dagene er et tegn på at Hviterussland er i ferd med å endres.

Publisert: 09.08.20 kl. 14:28

