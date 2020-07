Boris Johnson besøkte fredag et legekontor i Becton øst i London, og ga Foto: POOL / Reuters

Johnson om vaksineskeptikere: – De er sprø

På sin ettårsdag i statsministerstolen innfører Boris Johnson nye krav til munnbind, og oppfordrer samtidig alle briter om å ta influensavaksine før vinteren – selv skeptikerne.

– Uansett om det kom fra en flaggermus, en pangolin, eller hva som helst, så har dette vært veldig ekkelt for menneskerasen. Men jeg tror at innen midten av neste år vil det være bak oss, sier statsminister Boris Johnson i et intervju med Sky News.

Ett år etter at han først tok over som statsminister, ber Johnson det britiske folk om å fortsatt vise tålmodighet i møtet med coronaviruset.

Statsministeren sier at han frykter en smittebølge nummer to, og er særlig bekymret for de økonomiske utsiktene i landet.

– Jeg må være ærlig og si at jeg tror vi fortsatt har tøffe tider i vente når det gjelder å holde viruset under kontroll, sier Johnson.

Stabile smittetall

Storbritannia har de siste ukene hatt stabile, moderat høye smittetall. Sammenlignet med land som Spania og Belgia har ikke den samme oppblomstringen kommet ennå, og Storbritannia er fortsatt blant landene som nordmenn kan reise til uten å risikere karantene.

De siste to ukers smittetall per 100.000 innbyggere ligger fredag på 14,3, ifølge Det europeiske smittevernbyrået (beregnet fra fredag 24. juli og 14 dager tilbake). FHIs grense for karantenefritak ligger på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Johnson og resten av Storbritannia har likevel ambisjoner om å begynne å åpne opp igjen.

Denne fredagen innfører England nye regler for bruk av ansiktsmasker. I butikker, kjøpesentre, banker og stasjoner for kollektivtransport er munnbind nå påbudt, med muligheter for bøter for dem som ikke følger reglene.

Påbudet gjelder ikke på steder der smitteverntiltak allerede er innført, som restauranter, puber, museer eller treningssentre.

I tillegg skal myndighetene doble antallet influensavaksiner frem mot vinteren, for å avlaste helsevesenet i en periode der covid-19 potensielt kan ta mye oppmerksomhet hos leger og sykehus.

– Det er viktig å holde presset unna, ved at alle får en runde med vaksine. Jeg håper alle gjør det. Nå for tiden finnes alle disse anti-vaksine-folkene. De er sprø, de er sprø, sa Johnson på besøk på et legekontor i London fredag morgen.

BESKYTTET: Dette synet vil bli langt vanligere i England fremover. Boris Johnson tar smittevern seriøst på besøk på en helseinstitusjon i London. Foto: Jeremy Selwyn / Pool Evening Standard

Johnson unnslapp selv covid-19 på nære nippen. Den 27. mars kunngjorde han at han var bekreftet smittet, og da han én uke senere ikke var blitt bedre ble han raskt lagt inn på intensivavdelingen. Ifølge Johnson selv var situasjonen så alvorlig at legene forberedte seg på å kunngjøre hans nød.

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler bruk av munnbind i flere sammenhenger. EU oppdaterte sine råd tidligere denne uken og anbefalte blant annet bruk av munnbind på tog og annen kollektivtransport.

WHO anbefaler at folk bruker munnbind når det er vanskelig å holde fysisk avstand til andre.

