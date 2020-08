PÅGREPET: 16 ansatte ved havnen i Beirut er pågrepet etter eksplosjonen tirsdag. Foto: Thibault Camus / POOL / AP POOL

16 havneansatte pågrepet etter Beirut-eksplosjon

16 personer ansatt ved havna i Beirut er pågrepet etter eksplosjonen der over 130 ble drept og tusenvis såret tirsdag.

I alt er 16 personer som er ansatt ved havnen i Beirut pågrepet etter eksplosjonen i Libanons hovedstad tirsdag, der over 130 ble drept og tusenvis ble såret. Det opplyser etterforskningsleder Fadi Akki til nyhetsbyrået AP.

I tillegg er 18 personer hittil avhørt – samtlige tjenestemenn innen tollvesenet, og de som hadde ansvar for vedlikehold av varehuset der ammoniumnitratet som eksploderte var lagret.

Etterforskningen dreier seg foreløpig om å finne ut av hvordan de kjemiske stoffene endte opp i et varehus i Beiruts havn, og hvorfor det aldri ble håndtert.

President Michel Aoun har lovet at de ansvarlige vil bli straffet.

– Ikke sett noe lignende i nyere tid

Hundretusener er hjemløse etter eksplosjonen, som medførte store materielle ødeleggelser i tillegg til de mange menneskelivene som gikk tapt. Et stort område ligger nå i ruiner, og over 12 prosent av byens innbyggere kan ikke returnere til hjemmene sine.

RUINER: Hundretusener er hjemløse etter eksplosjonen i hovedstaden. Foto: Hassan Ammar / AP

Eksplosjonene skal ha vært så kraftige at de kunne merkes på Kypros, hele 200 kilometer unna, skriver AP.

Libanesiske myndigheter har sagt at eksplosjonen kom av 2750 tonn med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff, og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Ifølge sprengningsekspert Trond Eeg Vatne er det lenge siden vi har sett noen ikke-kjernefysiske eksplosjoner av samme størrelse.

– Vi har ikke sett noe lignende i nyere tid. Da må du tilbake til 30-tallet omtrent, da de begynte med nitroglycerinproduksjon og lignende. Da hadde de selvfølgelig ikke den samme erfaringen som vi har i dag, sier han.

En last med ammoniumnitrat på rundt 2300 tonn forårsaket eksplosjonen i Texas City i 1947, og kan måle seg med den i Beirut. Også den andre av en rekke eksplosjoner i Tianjin i 2015 nærmer seg Beirut-eksplosjonen i størrelse.

SKADET: En skadet mann blir fraktet vekk av helsepersonell etter eksplosjonen. Foto: MOHAMED AZAKIR / X00013

Spekulasjoner

Mens etterforskerne ser på de havneansatte, la mange libanesere raskt skylden på den politiske eliten, korrupsjonen og ledelsen som hadde ført landet til randen av økonomisk kollaps allerede før katastrofen, skriver AP.

Libanons tollsjef sier til nyhetsbyrået at et sikkerhetsbyrå tidligere hadde advart myndighetene om at en farlig lagring med eksplosiver lå i havnen.

Assisterende generalsekretær i Norsk folkehjelp Per Nergaard er ikke overrasket over at det oppstår spekulasjoner i etterkant av en slik eksplosjon i Beirut.

Nergaard var leder av mineavdelingen i 20 år. Han har vært mye i Beirut, både militært og sivilt, og har god kjennskap til landet og byen over flere år.

Libanon har den siste tiden vært preget av politisk uro, og eksplosjonen skjedde like før dommen i rettssaken etter drapet på tidligere statsminister Rafik Hariri i 2005.

Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia. Den Iran-støttede bevegelsen har nektet for å ha noe med attentatet å gjøre.

Nergaard mener likevel at det er liten grunn til å tro at det var noe annet enn et katastrofalt uhell.

– Det var spekulert tidlig om at dette kunne være et Hizbollah-våpenlager. Man kunne ha sagt at det er lite sannsynlig at Hizbollah lagrer våpen i Beirut, men samtidig kan man si at det er optimalt å lagre det i Beirut, nær sivilbefolkningen, for da er sjansen for at Israel tar det ut veldig liten, sier han.

– Jeg stiller meg likevel veldig tvilende til at eksplosjonen i går var forårsaket av militært sprengstoff. For hvis det er riktig som de sier, at det var 2750 tonn med ammoniumnitrat på kaia, så er det forenlig med detonasjonsbildet man ser på videoene. Men man kan ikke utelukke det.

