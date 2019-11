TENTE LYS: Presten i Uddevalla kyrka, Johan Birging, åpnet dørene fredag etter at det ble klart at det ikke lenger er noe håp om å finne savnede Wilma Andersson i live. Foto: Frode Hansen

Sørger over Wilma (17): – Går ikke an å beskrive med ord

UDDEVALLA (VG) Fredag kveld søkte folk til kirken i sorg og for å vise sin støtte med familien til Wilma Andersson etter at det ble klart at den savnede 17-åringen ikke lenger er i live.

Det er levende lys langs hele trappeoppgangen utenfor Uddevalla kyrka. Ute er det kjølig. Inne tenner folk lys for den savnede tenåringen.

Folk har gått mann av huse for å lete etter Wilma Andersson som forsvant for to uker siden. Fredag opplyste svensk politi at de har funnet en kroppsdel som utelukker at hun fortsatt lever.

Politiet mener at 17-åringen ble drept.

Det er tent lys ved alteret. Det serveres kaffe, te og frukt. Folk kommer og går. I bakgrunnen spilles svak musikk. Prest Johan Birging forteller at rundt 60 personer har vært innom for å minnes Wilma, tenne lys og vise sin støtte til familien.

– Hele samfunnet har vært engasjert i denne saken. Flere tusen har lett. Så fikk vi beskjed i dag om at det er gjort funn som gjør at vi vet at hun er død. Det har rystet hele samfunnet. Mange har grått her i dag, sier Birging til VG.

– Det som har skjedd går ikke å beskrive med ord. Det er så fryktelig, fortsetter han.

HAR LETT: Maria Jensen og Robin Fink har begge lett etter Wilma Andersson. Her sammen med Therese og Alicia Halberg (13) (til høyre.) Foto: Frode Hansen

Både eldre og unge har vært innom kirken for å minnes Wilma. En av dem er Robin Fink.

– Vi har lett hver dag i to uker. Jeg har egne døtre på 10 og 14 år og tenkte at her må jeg hjelpe, sier han til VG.

Fink forteller at folk i Uddevalla har stått sammen og at mange har vært med å lete.

– Hva tenkte du da nyheten kom i dag?

– Det er veldig rart. Nå har vi jobbet på og så blir det en så tragisk slutt.

Wilma-forsvinningen: Mistanken er styrket

Clarence og Inger Holgersson hadde også funnet veien til kirken. Foto: Frode Hansen

– Vindu mot himmelen

Også Clarence og Inger Holgersson hadde funnet veien til kirken for å vise sin støtte til familien.

– Dette er alle foreldres mareritt, sier Clarence Holgersson til VG.

Han forteller at det var godt å være i kirken.

– Det er et vindu mot himmelen og det kjenner man jo ekstra på en dag som i dag.

Han forteller at de har en datter i samme alder.

– Det er dette man er redd for hver gang de går ut, at noe sånt skal hende, sier Clarence Holgersson, og legger til at alles dere tanker og bønner går til Wilma Anderssons familie.

Uddevalla kyrka. Foto: Frode Hansen

På Kungstorget i Uddevalla i sentrum står flere personer foran tente lys. Noen holder rundt hverandre. Noen gråter.

Tomas Reuteberg (50), Angelice Gustafsson (45) og datteren deres Emma Reuteberg (10) har denne fredagskvelden tatt turen til Kungstorget for å tenne lys.

– Det er så fælt når det blir så nært, sier Tomas, og får støtte av samboeren:

– Vi føler sterkt med familien.

TENNER LYS: Tomas Reuteberg (50), Angelice Gustafsson (45) og datteren Emma Reuteberg (10). Foto: Frode Hansen

De forteller at samholdet i Uddevalla har vært sterkt de siste ukene og at hele byen har engasjert seg i letingen etter Wilma.

– At dette kan skje, at noen vil gjøre noen så vondt ... sier Angelice og blir tom for ord mens hun holder rundt familien sin i vinterkulden.

Politiet, som nå fortsetter letingen etter resten av kroppen, ville fredag ikke gå inn på hvilken kroppsdel som var funnet eller hvor funnet ble gjort.

– Vi beklager dypt at søket etter Wilma slutter på denne tragiske måten. Våre tanker går til familien og venner, sier politiets kommanderingssjef Lars Eckerdal.

SAVNET: Wilma Andersson (17). Foto: PRIVAT

Andersson ble sist sett torsdag 14. november. Hun ble formelt meldt savnet tre dager etterpå. Da hadde faren hennes allerede skjønt at noe var galt, fordi han ikke fikk tak i henne, har et familiemedlem fortalt til Expressen.

Wilmas kjæreste sitter i varetekt og er hovedmistenkt i saken.

Wilma bodde hos kjæresten på tidspunktet hun forsvant. I tillegg ble en person pågrepet søndag og avhørt. Han er mistenkt for å ha bidratt til en kriminell handling. Mannen ble løslatt, men mistanken mot ham står.

Politiet har blant annet brukt hunder, sjøpoliti, droner og militær hjelp i søket. De har avhørt rundt 500 personer og banket på mange dører, ifølge Eckerdal.

Anders Forsberg, sjef for søksinnsatsen til den frivillige organisasjonen Missing people Sweden sier at de avslutter søket nå.

– Nå jobber politiet videre med søket selv, sier han til VG.

Forsberg kan ikke si noe om hvor kroppsdelen ble funnet. Organisasjonen har vært i kontakt med Wilma Anderssons pårørende.

– Det er tragisk og man føler med familien. De må ha det forferdelig. Det er viktig for dem at hun kommer til rette, sier Forsberg.

