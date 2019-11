LONDON BRIDGE: Tungt bevæpnet politi i nærheten av London Bridge etter terrorangrepet fredag ettermiddag. Foto: Kirsty O'Connor / PA

Jack (25) skal ha mistet livet i terrorangrepet: Jobbet for å rehabilitere fanger

Terrorofferet deltok på samme arrangement som terroristen før angrepet.

25 år gamle Jack Merritt er av faren bekreftet å være den ene av to dødsofre etter terrorangrepet i London fredag. Identiteten til den andre, en kvinne, er fortsatt ukjent.

Merritt jobbet ifølge en rekke britiske medier ved Cambridge, på et prosjekt som forsøker å forbedre rehabiliteringen av straffedømte.

Han og terroristen, 28 år gamle Usman Khan, deltok på samme arrangement fredag, inne på Fishmongers’ Hall, rett nord for London Bridge.

KHAN: 28-årige Usman Khan ble løslatt fra fengselet i 2018. Foto: HANDOUT / West Midlands Police

Faren: Ville ikke ønsket at hans død ble brukt

David Merritt, den avdødes far, uttrykker at sønnen hadde et dypt engasjement for tidligere straffedømte.

– Cambridge har mistet en stolt sønn og en forkjemper for «underdogs» overalt, men spesielt de som har fått utdelt dårlige kort her i livet og har endt opp i fengselssystemet, sier faren i en uttalelse gjengitt av blant annet The Guardian.

Statsminister Boris Johnson har i etterkant av terrorangrepet tatt til orde for å stramme inn på prøveløslatelser for terrordømte og varslet enn «full gjennomgang» av straffesystemet.

– Jeg har lenge sagt at dette systemet rett og slett ikke fungerer, uttalte statsministeren til BBC lørdag, etter å ha besøkt åstedet.

les også Britene rystet av nye terrordetaljer: – Vi er på et mørkt sted

Faren har på sin side tatt til orde for at sønnens død ikke må brukes i et forsøk på innstramminger i kriminalsystemet.

– Min sønn, Jack, som ble drept i dette angrepet, ville ikke ønsket at hans død ble brukt som en grunn for mer drakoniske straffer eller for å anholde folk unødvendig, skriver Merritt på Twitter, i en melding som senere er blitt fjernet.

Politiet sa på en pressekonferanse lørdag at de vil ikke bekrefte noen navn før det er gjort en formell identifisering.

les også Forbipasserende grep inn under knivstikking: – De er de beste iblant oss

Tre skadede

Tre personer, én mann og to kvinner, er fortsatt på sykehus med skader etter angrepet, men sjefen for helsevesenet, Simon Stevens, sier lørdag at tilstanden til den kritiske skadde nå er stabil.

– Selv om tre mennesker fortsatt er på sykehus, betyr dette at to nå er stabile og en tredje har fått mindre skader, sa Stevens lørdag.

Ville sprenge børsen

Dette er nå kjent om terroristen:

Ifølge flere britiske medier var Khan involvert i planer for et bombeangrep mot London-børsen, som han ble terrordømt for i 2012, skriver blant annet The Guardian

Terrorplanene var inspirert av al-Qaida, og de ni som ble dømt planla også å opprette en terrorleir i Pakistan . Etter en anke ble dommen skjerpet – til 16 års fengsel i 2013.

Likevel ble Khan løslatt for ett år siden. Han ble fulgt nøye med på, ettersom politiet mente at han fortsatt hadde en tilknytning til terrororganisasjoner, melder Sky News

Khan har vært medlem i gruppen Al-Muhajiroun, ledet av «hatpredikanten» Anjem Choudary, som selv har vært arrestert flere ganger, og har hatt bånd til norske islamister

Gjerningsmannen ba om hjelp til å bli avradikalisert da han satt i fengsel for terrorplanlegging, skriver NTB. Det er i et brev til advokaten som ITV refererer at Usman Knah skriver at han var «umoden» da han brøt loven, og at han ville «lære om islam og dens lære gjennom et avradikaliseringskurs».

Publisert: 01.12.19 kl. 01:23

