HITLERS HATT: Denne flosshatten ble solgt for en halv million kroner på auksjonen i München. Legg merke til initialene inne i hatten. Foto: Matthias Balk / DPA

Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner

En flosshatt som tilhørte Adolf Hitler, og en luksusutgave av «Mein Kampf» er blant gjenstandene som ble solgt på en omstridt auksjon i Tyskland.

Blant de over 800 nazi-tilknyttede gjenstandene som ble auksjonert bort onsdag, var kjolen til Adolf Hitlers kone Eva Braun, Hitlers flosshatt og Hermann Görings sigareske.

Kjolen til Braun ble auksjonert bort for stive 46.000 kroner, mens «Mein Kampf» gikk for 1,3 millioner kroner. Hitlers flosshatt gikk for over en halv millioner kroner.

EVA BRAUNS KJOLE: En cocktail-kjole, en bredremmet hatt og en selskapsveske tilhørende Hitlers hustru, Eva Braun var også blant salgsobjektene på auksjonen. Foto: Matthias Balk / DPA

Auksjonen, som ble avholdt i Grasbrunn nær München i regi av auksjonshuset Hermann Historica, har blitt møtt med kritikk fra blant andre fra den europeiske jødiske foreningen EJA.

Hermann Historica-sjef Bernhard Pacher opplyser at de har solgt rundt 80 prosent av gjenstandene og sier at de fleste som kjøpte, var museer, nasjonalsamlinger og private samlere med akademisk interesse for feltet.

– Vår jobb er å hindre at disse tingene havner i feil hender, sa han før auksjonen, som fortsetter over internett torsdag.

Publisert: 21.11.19 kl. 09:03

