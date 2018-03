GJENGEN SAMLET: I dette arkivbildet fra oktober 1981 er MASH-skuespillerne samlet til fest på settet i Los Angeles. Foran fra venstre står Jamie Farr, Harry Morgan, Loretta Swit og William Christopher. Bak fra venstre står Mike Farrell, Alan Alda og David Ogden Stiers. Foto: Huynh / TT / NTB Scanpix

«MASH»-skuespiller David Ogden Stiers er død

Publisert: 04.03.18 07:37

David Ogden Stiers, som spilte den snobbete og kverulerende kirurgen major Winchester i TV-serien «MASH» er død. Han ble 75 år gammel.

Stiers døde i hjemmet sitt lørdag. Han hadde kreft i blæren, opplyser agenten hans, Mitchell K. Stubbs, til bransjenettstedet Variety .

Fra hans første opptredener på teater og film tidlig på 1970-tallet, hadde Stiers en lang rekke roller i en karriere som varte i langt over 40 år. Mest kjent er han for rollen, som major Charles Emerson Winchester III i «MASH». Stiers ble med i serien, som handler om et amerikansk feltsykehus under Koreakrigen i 1977, omtrent midtveis i seriens levetid.

Selv om han i virkeligheten ikke delte rollefigurens finslepne og snobbete Boston-aksent, hadde Stiers en stemme som ble lagt merke til og var ettertraktet. Han ble derfor mye brukt til animasjonsserier og -filmer. Blant annet ga han stemme til klokken Cogsworth i Disneys tegnefilmversjon av «Skjønnheten og udyret» fra 1991. Stemmen hans dukket også opp i flere dataspill.