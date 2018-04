Verdens beste pressebilde i 2017

Publisert: 12.04.18 23:07 Oppdatert: 12.04.18 23:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-12T21:07:46Z

FOTO: RONALDO SCHEMIDT, AFP: José Víctor Salazar Balza (28) er omsluket av flammer midt i de voldelige sammenstøtene med opprørspoliti under en demonstrasjon mot president Nicolas Maduro i Caracas i Venezuela.

Hvert år kåres de beste pressebildene i verden. Til årets konkurransen i World Press Photo kom det inn hele 73044 bilder fra 4548 fotografer i 125 land. Bildene ble vurdert anonymt av en jury bestående av fotojournalister og dokumentar-fotografer, og dette mener de er de beste bildene fra 2017. Torsdag kveld ble vinnerne hedret under et arrangement i Amsterdam i Nederland.

1. PLASS REPORTASJE

FOTO: JESCO DENZEL, LAIF: En båt med turister styrer gjennom kanalene i Makoko-samfunnet - en gammel fiskerlandsby som har vokst til et enormt slumområde - ved Lagos i Nigeria.

2. PLASS REPORTASJE

FOTO: GIULIO DI STURCO: Dr Suporn Watanyusakul viser pasienten Olivia Thomas hvordan det nye underlivet vil bli etter kjønnshjelp-kirurgi på et sykehus i Chonburi, like utenfor Bangkok i Thailand.

3. PLASS REPORTASJE

FOTO: ROGER TURESSON, DAGENS NYHETER: P ublikum venter på starten av Pyongyang-maratonet på Kim Il-sung Stadion i Pyongyang i Nord-Korea., mens en offisiell vakt ved utgangen passer på.

1. PLASS REPORTASJE (SERIE)











1 av 4

FOTO: HEBA KHAMIS: Ved å utføre « bryststryking» på jenter mellom 8 og 12 år i Kamerun, tror de at de vil forsinke modenhet og forhindre voldtekt.

2. PLASS REPORTASJE (SERIE)











1 av 4

FOTO: GEORGE STEINMETZ, NATIONAL GEOGRAPHIC: Raskt stigende inntekter i Kina har ført til et endret kosthold og økende etterspørsel etter kjøtt, melkeprodukter og bearbeidede matvarer. Mat- og landbruksindustrien er under press.

3. PLASS REPORTASJE (SERIE)











1 av 4

FOTO: ESPEN RASMUSSEN, VG: Grader av sinne i tre amerikanske stater: En reise gjort i ukene etter 2Unite the Right»-demonstrasjonen i Charlottesville i Virginia.

Følg VGs fotoavdeling på Instagram her

1. PLASS MILJØ

FOTO: NEIL ALDRIDGE: En hvite neshorn-unge ligger blindet, og venter på å bli frigjort i Okavango i Botswana, etter å ha blitt flyttet fra Sør-Afrika for beskyttelse mot støt-tenn-jegere

2. PLASS MILJØ

FOTO: THOMAS P. PESCHAK: En gråhodet albatross har lagt seg til på Marion-øya i Sør-Afrikas Antarktis-territorium. Ung-fuglen er blitt angrepet av mus.

3. PLASS MILJØ

FOTO: THOMAS P. PESCHAK: Et gammelt fotografi av en afrikansk pingvinkoloni, tatt på slutten av 1890-tallet, er en sterk kontrast til de fallende tallene som ble sett i 2017 på samme sted, på Halifax øya i Namibia. Kolonien telte tidligere mer enn 100.000 pingviner.

1. PLASS MILJØ (SERIE)











1 av 4

FOTO: KADIR VAN LOHUIZEN, NOOR IMAGES: Mennesker produserer mer avfall enn noen gang før. Forskjeller mellom avfallshåndterings-systemer som er dokumentert mellom 2016 og 2017 i Jakarta, Tokyo, Lagos, New York, São Paulo og Amsterdam, undersøker hvordan samfunnet håndterer avfall.

2. PLASS MILJØ (SERIE)









1 av 3

FOTO: LUCA LOCATELLI, NATIONAL GEOGRAPHIC: Innovative landbruksmetoder i Nederland har redusert vannavhengigheten for viktige avlinger, samt dramatisk redusert bruken av kjemiske plantevernmidler og antibiotika. I "Food Valley" eksperimenteres det med det som kan være mulige løsninger på jordens sultekrise.



3. PLASS MILJØ (SERIE)











1 av 4

FOTO: DANIEL BELTRÁ: Avskoging i Amazonas i Brasil. Etter de store toppene i 1995 og 2004 økte avskoging i Amazonas kraftig i 2016.

1. PLASS NYHETER

FOTO: PATRICK BROWN, PANOS PICTURES, UNICEF: De døde kroppene til Rohingya-flyktninger ligger ved båten rundt åtte kilometer utenfor Inani Beach, nær Cox's Bazar i Bangladesh som de forsøkte å flykte fra Myanmar med. Rundt 100 personer var på båten før den kantret. 17 personer overlevende.

2. PLASS NYHETER

FOTO: RICHARD TSONG-TAATARII, STAR TRIBUNE: John Thompson står ved minnesmerket over Philando Castile i St Anthony Village i Minnesota to dager etter at politimannen Jeronimo Yanez ble frikjent for å ha skutt Castile.

3. PLASS NYHETER

FOTO: MD MASFIGUR AKHTAR SOHAN, NURPHOTO AGENCY: En gruppe med Rohingya-flyktninger står i Coxs Bazar i Bangladesh, og på røyken fra hus som brenner like over grensen i Myanmar.

1. PLASS NYHETER (SERIE)











1 av 4

FOTO: IVOR PRICKETT, THE NEW YORK TIMES: I begynnelsen av juli, etter flere måneder med kamper, erklærte den irakiske regjeringen Mosul fullstendig befridd fra ISIS, selv om kampene fortsatte i deler av byen. Tusenvis av sivile ble drept under kampen mot Mosul, mens store deler av byen ble lagt i ruiner.

2. PLASS NYHETER (SERIE)











1 av 4

FOTO: KEVIN FRAYER, GETTY IMAGES: Den burmesiske hærens operasjoner mot Rohingya-muslimer i Myanmar førte til at tusenvis av personer flyktet til Bangladesh til fots eller med båt. Mange døde i forsøket. I Bangladesh ble flyktninger plassert i midlertidige leirer.

3. PLASS NYHETER (SERIE)











1 av 4

FOTO: FRANCESCO PISTILLI: Innstrammingen av den såkalte Balkanruten i EU sørget for at tusenvis av flyktninger som forsøker å reise gjennom landet for å søke et nytt liv i Europa strandet. Mange tilbrakte den iskalde serbiske vinteren i nedlagte lagerlokaler bak Beograds hovedbanestasjon.

1. PLASS PROSJEKT (SERIE)



















1 av 8

FOTO: CARLA KOGELMAN: Hannah og Alena er to søstre som bor i den lille byen Merkenbrechts i Waldviertel, et isolert landlig område i Østerrike mellom Wien og Tsjekkia. Historien dokumenterer sommerdagene i Østerrike da jentene vokste opp.

2. PLASS PROSJEKT (SERIE)



















1 av 8

FOTO: FAUSTO PODAVINI: Omo-dalen i Etiopia er et ekstremt skjørt naturmiljø som er hjem for ca. 200 000 innbyggere fra mange forskjellige etniske grupper. Dette området endrer seg raskt som følge av bygging av Gibe III-dammen, som har en alvorlig miljø- og sosioøkonomisk innvirkning på regionen.

3. PLASS PROSJEKT (SERIE)



















1 av 8

FOTO: JAVIER ARCENILLAS, LUZ: Etter mange år med sosialt kaos, narkotikahandel og korrupsjon, er mange latinamerikanere fast bestemt på å gjøre opprør mot problemene som rammer deres land. Prosjektet beskriver frykten og sinne midt i den daglige terroren fra gate-gjenger, mord og tyveri, og tar også opp den siste trenden med narkoteturisme i land som Colombia.

1. PLASS NATUR

FOTO: COREY ARNOLD: En ørn spiser av kjøttpålegg i søppelkasser utenfor et supermarked i Dutch Harbor i Alaska.

2. PLASS NATUR

FOTO: THOMAS P. PESCHAK: Rockhopper pingviner lever opp til sitt navn når de beveger seg langs den kuperte kysten av Marion øya, et sør-afrikansk Antarktis-territorium i Det indiske hav.

3. PLASS NATUR

FOTO: MICHAEL PATRICK O’NEILL: En flygende fisk svømmer under overflaten i Gulf Stream sent på kvelden utenfor Palm Beach i Florida.

1. PLASS NATUR (SERIE)











1 av 4

FOTO: AMI VITALE, NATIONAL GEOGRAPHIC: Foreldreløse og forlatte elefantkalver blir rehabilitert og satt ut i naturen igjen i et reservat i nord-Kenya.

2. PLASS NATUR (SERIE)











1 av 4

FOTO: JASPER DOEST: I de siste årene har den japanske macaque, best kjent som snøapen, blitt vant til mennesker. En økende populasjon av makaque på landsbygda betyr at apene plyndrer avlinger for å overleve. I byer er makaques temmet og trent for underholdningsindustrien.

3. PLASS NATUR (SERIE)











1 av 4

FOTO: THOMAS P. PESCHAK, NATIONAL GEOGRAPHIC: Fire store havstrømmer samler seg langs Galapagos skjærgård, og skaper perfekte forhold for et ekstraordinært mangfold av dyreliv.

1. PLASS MENNESKER

FOTO: MAGNUS WENNMAN, AFTONBLADET: Djeneta (til høyre) har vært sengeliggende i to og et halvt år, og hennes søster Ibadeta (t.v.) har i mer enn seks måneder levd i samme tilstand, med noe som kalles « uppgivenhetssyndrom », i Horndal i Sverige. Det er en tilstand som antas å bare eksistere blant flyktninger i Sverige.

2. PLASS MENNESKER

FOTO: ALESSIO MAMO, REDUX PICTURES: Manal (11) er offer for en granateksplosjon i Kirkuk i Irak. I flere timer hver dag har han en maske for å beskytte ansiktet sitt etter omfattende plastikkirurgi på Al-Mowasah Hospital i Amman i Jordan.

3. PLASS MENNESKER

FOTO: LI HUAIFENG: To brødre lever i en tradisjonell yaodong ('ovnhule'), gravd inn i en åsside på Loess-platået i det sentrale Kina. Jordkledde vegger har god isolerende egenskaper, slik at beboere kan overleve kalde vintre.

1. PLASS MENNESKER (SERIE)











1 av 4

FOTO: ADAM FERGUSON, NEW YORK TIMES: Portrett-bilder av jenter som har vært kidnappet av Boko Haram. Bildene er tatt i Maiduguri i Nigeria. Jentene ble utstyrt med eksplosiver og beordret å sprenge seg i tett befolkede, men klarte å rømme og finne hjelp i stedet for å detonere bombene.

2. PLASS MENNESKER (SERIE)











1 av 4

FOTO: ANNA BOYAZIS: Tradisjonelt er jenter på Zanzibar nektet å lære å svømme. Panje-prosjektet gir muligheter for lokale kvinner og jenter til å lære svømming i heldekkende badedrakter, slik at de kan komme ut i vannet uten å gå på bekostning av deres kulturelle eller religiøse tro.

3. PLASS MENNESKER (SERIE)











1 av 4

FOTO: TATIANA VINOGRADOVA: Sexarbeidere avbildet i sine leiligheter, i St. Petersburg i Russland.

1. PLASS SPORT

FOTO: OLIVER SCARFF, AFP: Medlemmer fra lagene, Up'ards og Down'ards, kjemper om ballen under den historiske, årlige Royal Shrovetide Football Match i Ashbourne, Derbyshire, Storbritannia.

2. PLASS SPORT

FOTO: STEPHEN MCCARTHY, SPORTSFILE: De Britiske og Irske Lions og Maori All Blacks under en kamp på Rotorua International Stadium i Rotorua på New Zealand.

3. PLASS SPORT

FOTO: ERIK SAMPERS: Løpere som deltar i Marathon de Sables (Sand-Marathon) i Sahara i Marokko.

1. PLASS SPORT (SERIE)











1 av 4

FOTO: ALAIN SCHROEDER, REPORTERS: Barnejockeyer i alderen 5-10 år rir uten sal, barføttes og med lite beskyttelsesutstyr, på små hester, under den tradisjonelle Maen Jaran hesteveddeløpet, på Sumbawa Island i Indonesia.

2. PLASS SPORT (SERIE)











1 av 4

FOTO: JUAN D. ARREDONDO: Colombias revolusjonære væpnede styrker (FARC), som har lagt ned våpen etter mer enn 50 års konflikt i Colombia, forvandler seg til et nytt politisk parti og deltar i profesjonelle fotballklubber som består av ofre for konflikten og tidligere opprørere .

3. PLASS SPORT (SERIE)











1 av 4

FOTO: NIKOLAI LINARES: Til tross for nedgangen i tyrefekting, fortsetter unge gutter i Almeria i Spania, å lære ferdighetene på en lokal tyrefekterskole tre ganger i uken, og når de ikke er på arenaen, fortsetter deres innsats i byens gater.

1. PLASS NYHET

FOTO: RONALDO SCHEMIDT, AFP: José Víctor Salazar Balza (28) er omsluket av flammer midt i de voldelige sammenstøtene med opprørspoliti under en demonstrasjon mot president Nicolas Maduro i Caracas i Venezuela.

2. PLASS NYHET

FOTO: RYAN KELLY, THE DAILY PROGRESS: Folk blir kastet i luften i den bil kjører inn i en gruppe demonstranter som protesterer mot Unite the Right-arrangemnetet i Charlottesville i Virginia i USA.

3. PLASS NYHET

FOTO: GORAN TOMASEVIC, REUTERS: En irakisk spesial-soldat har nettopp skutt og drept en mistenkt selvmordsbomber, under offensiven i Mosul.

1. PLASS NYHET (SERIE)











1 av 4

FOTO: DAVID BECKER, GETTY IMAGES: 58 mennesker ble drept og over 500 såret etter at Stephen Paddock åpnet ild mot en mengde på mer enn 20.000 publikummere som var på Route 91 Harvest Country Music Festival på Mandalay Bay Resort og Casino i Las Vegas i Nevada.

2. PLASS NYHET (SERIE)









1 av 3

FOTO: TOBY MELVILLE, REUTERS: Dette er like etter at terroristen Khalid Masood kjørte bilen sin inn i folkemengdene som var på Westminster Bridge i London. Han drepte fem og skadet flere andre.

3. PLASS NYHET (SERIE)











1 av 4

FOTO: JUAN BARRETO, AFP: José Víctor Salazar Balza (28) er fanget i flammene etter at en bensintank på en politimotorsykkel eksploderte under en demonstrasjon mot Venezuelas president Nicolas Maduro i Caracas.

Følg VGs fotoavdeling på Instagram her