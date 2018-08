VANT: Dewayne Johnson har Non-Hodgkins lymfom. Her i retten torsdag. Foto: Josh Edelson/Reuters

Fikk 2,4 milliarder i erstatning etter bruk av ugressmiddel

Publisert: 11.08.18 05:44 Oppdatert: 11.08.18 06:05

En oppsynnsmann som med uhelbredelig kreft har fått totalt 289 millioner dollar, eller 2,4 milliarder kroner, i erstatning etter å ha saksøkt produsenten Monsanto bak ugressmiddelet Roundup.

Dewayne Johnson (46) er den første som får saken sin prøvet i retten. Ifølge CNN var det i 2017 over 800 pasienter som saksøkte Monsanto med påstand om at Roundup ga dem Non-Hodgkins lymfom, en type lymfekreft. Siden da har flere hundre andre også saksøkt produsenten.

I jobben som oppsynsmann ved et skoledistrikt i nærheten av San Francisco, anslår Johnson at han sprayet med ugressmiddelet Roundup 20–30 ganger i året. Han skal også ha hatt to uhell der han ble dekket av middelet, det første i 2012.

Johnson har Non-Hodgkins lymfom og har lesjoner på 80 prosent av kroppen. Hans seier i rfetten kan sette presedens for tusenvis av andre saker mot Monsanto.

Et ugressmiddel ved navn Roundup selges også i Norge, blant annet via Europris og Felleskjøpet.