FERIEDRAMA: Steven Langåker (f.v.), Vanessa Lund, Renate Soltveit og Vegard Kallevig havnet midt i jordskjelvdramaet i Indonesia søndag. Her fotografert på Bali. Foto: Privat

Norske Vegard havnet i jordskjelvdramaet: – Gikk fra paradis til helvete

Publisert: 06.08.18 13:15 Oppdatert: 06.08.18 13:41

Vegard Kallevig og reisefølget fra Karmøy er takknemlige for å ha berget unna med livet i behold, etter det katastrofale jordskjelvet i Indonesia.

Vegard Kallevig er på ferie i Indonesia sammen med kjæresten Renate Soltveit og venneparet Steven Langåker og Vanessa Lund.

Søndag opplevde de det intense dramaet og kaoset som oppsto da et jordskjelv rammet ferieparadiset , og drepte minst 142 mennesker.

De fire nordmennene var på en restaurant på øyen Gili Air, bare en fem minutters båttur fra Nord-Lombok, der jordskjelvet hadde sitt episenter.

– Vi fikk akkurat bestilt maten før vi kjente sterke vibrasjoner i bakken, etterfulgt av et høyt smell. Vi forsto raskt at dette handlet om et jordskjelv, så vi la oss ned under spisebordet og da dundret helvete løs. Hele restauranten kollapset, og vi så flere vannlekkasjer fra kjøkkenet. Rundt oss hørte vi skriking, forteller Kallevig.

Forberedte seg på tsunami

Etter at det kraftigste skjelvet avsluttet, løp gjengen mot en stor mark i nærheten, hvor flere hundre mennesker skal ha samlet seg for å skjermes mot fallende gjenstander.

– Vi var alle livredde. Og nå begynte vi å høre rykter om mulig tsunamivarsel. Frustrasjonen og redselen økte enda mer, og vi ble nødt til å ta en beslutning.

De bestemte seg for å sykle ned til hotellet like ved sjøen, med et ønske om å komme om bord i en lokal båt for å ta seg til fastlandet, uten hell.

Han beskriver øyen som liten og flat, og forteller at det ikke finnes fjell og store høyder å søke dekning på.

– Vi ble helt vettskremt. Vi vurderte flere tiltak, alt fra å klatre opp i store trær til å gå på toppen av murbygninger. Vi våget heller ikke å gå inn i bygningene, i frykt for kollaps ved fremtidige etterskjelv.

Sov under bord på stranden

Da tsunamivarselet ble avblåst, forteller Kallevig om mange rørende reaksjoner blant folkemengden som hadde samlet seg på stranden.

Dramaet var imidlertid ikke over ennå. 14 etterskjelv er registrert siden det første skjelvet. Dermed valgte nordmennene å sove under bord på stranden.

– Dette er den verste natten vi har hatt i vårt liv. Vi hadde egentlig bestilt en privat båt som skulle hente oss på morgenen slik at vi kunne komme oss til flyplassen. Men vi hørte aldri fra sjåføren etter jordskjelvet, og flyplanene gikk i vasken.

Da soloppgangen kom oppdaget de at flere båter var på vei. Kallevig forteller om en «uendelig» kø på havneterminalen.

– Folk var desperate. Det var en kaotisk situasjon. Alle ville vekk herfra så fort som mulig.

– Et fryktelig syn i Lombok

Etter noen timer med venting kom gjengen seg omsider om bord på en av båtene.

Kallevig beskriver det fryktelige synet som møtte dem i Lombok, hvor de verste skadene etter jordskjelvet hadde skjedd.

– Nesten alle bygningene nord i Lombok var raserte og ruinert. Hele byen var ødelagt. Vi så familier på jakt etter savnede, politibiler og ambulanser overalt, og flere mennesker var drept.

I skrivende stund befinner Kallevig og de andre seg på en stor ferge på vei mot Bali . De beskriver en stor lettelse, og er takknemlige for å ha livet i behold.

– Det hele gikk fra å være et paradis til å bli et helvete, sier Kallevig.