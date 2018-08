NÆRE: Gro Harlem Brundtland og Kofi Annan møttes mange ganger i løpet av sine respektive karrierer. Her under et møte på SAS-hotellet i Oslo i 1997. Foto: Roald, Berit

Gro Harlem Brundtland i sorg: Mistet sin nære venn

Gro Harlem Brundtland er i dyp sorg etter å ha mistet den nære vennen og kollegaen gjennom mange år. - Kofi Annan hadde helt eksepsjonelle evner og kvaliteter, sier hun.

Det ble tidligere lørdag kjent at fredsprisvinner og tidligere generalsekretær for FN , Kofi Annan , har gått bort i en alder av 80 år.

Gro Harlem Brundtland og Annan hadde et nært samarbeid i over 20 år, mens hun var leder av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og han var generalsekretær i FN.

Brundtland forteller at hun mottok budskapet om Annans bortgang med stor sorg:

– Kofi Annan hadde helt eksepsjonelle evner og egenskaper. Hans utstråling, integritet, varme og humanisme var også koplet til autoritet, noe som gjorde ham til en av våre aller fremste og mest effektive internasjonale ledere, skriver hun i en uttalelse.

– En uerstattelig personlighet

I 2001 ble Annan sammen med FN tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid for fred i konflikter gjennom mer enn 50 år. Brundtland er ikke i tvil om at Annan var tungen på vektskålen i den avgjørelsen, og peker på hans personlighet og lederegenskaper som avgjørende faktorer.

1 av 7 FIKK BURSDAGSSANG: Gro Harlem Brundtland fikk sunget bursdagssangen av tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan og daværende statsminister Jens Stoltenberg og andre på Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus i Oslo i 2007. Åserud, Lise / SCANPIX

I juli reiste Annan til Sør-Afrika for å markere at det var 100 år siden Nelson Mandelas fødsel. Det skulle også bli hans siste offentlig opptreden, skriver Brundtland.

I august var han ventet i Thorvald Stoltenbergs bisettelse, men var nødt til å melde avbud på grunn av sykdom. Flere VG har snakket med sier dødsfallet kom overraskende på dem, og forteller at de ikke var klar over at sykdomsbildet var så alvorlig.

- Jeg skjønte at han var syk. Men jeg visste ikke at det var så alvorlig som det tydeligvis har vært, sa Bondevik til VG tidligere lørdag.

Ifølge Brundtland preget sykehus og sykehusopphold Annans siste dager.

– Verden har mistet en uerstattelig personlighet, en politisk kraft av dimensjoner, et menneske som har etterlatt seg mange dype spor, skriver hun.

Etter hans avgang som generalsekretær i 2006 har Annan engasjert seg som fredsmegler, blant annet i Kenya og Syria. Sistnevnte en konflikt som til det siste opptok ham.

– En hel verden vil takke Kofi Annan for den han var og alt det han skapte og stod for i sin mangeårige, imponerende innsats for fred, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

– Du vil bli dypt savnet

Annan døde stille og fredelig i sitt hjem i Sveits lørdag formiddag, etter kort tids sykdom.

Hans kone Nane og deres barn Ama, Kojo og Nina var ved hans side under hans siste dager, opplyser familien i en pressemelding.

– Våre tanker går idag til Kofis hustru Nane og til hans barn og barnebarn, skriver Brundtland.

– Kofi, du vil bli dypt savnet, av alle dine nære venner, også i Norge og Sverige, Nanes hjemland, land som jeg vet betydde mye for deg.

Etter at Annan og Brundtland avsluttet sitt profesjonelle yrkesliv i FN og WHO har de fremdeles hatt tett kontakt. Blant annet gjennom organisasjonen Elders, som ble opprettet etter initiativ fra Nelson Mandela. Etter Desmond Tutus avgang som leder i 2013 var det Annan som overtok roret, med Brundtland som nestleder.

Sist sommer markerte organisasjonens 10-årsjubileum.

– Vi er knust etter tapet på vår kjære venn og Elder-medlem, sier Gro Harlem Brundtland i en uttalelse på vegne av organisasjonen The Elders.