RETURNERER: Den tidligere katalanske presidenten sier han kommer til å returnere til Belgia hvor han levde i eksil før han ble arrestert av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Carles Puigdemont sier han vil returnere til Belgia

Publisert: 25.07.18 15:39

Den tidligere katalanske regionpresidenten og separatisten Carles Puigdemont sier han vil returnere til Belgia på lørdag.

Det var på en pressekonferanse i Berlin onsdag at Puigdemont annonserte at han kommer til å returnere til Belgia i helgen. Nyheten kom etter at en spansk høyesterettsdommer trakk tilbake den internasjonale arrestasjonsordren på han torsdag 19. juli, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den tidligere katalanske presidenten levde i eksil i Belgia til han ble arrestert av tysk politi i mars på vei fra Finland til Danmark .

12. juli besluttet domstolen i Schleswig-Holstein at han kunne utleveres til Spania , der han er siktet for misbruk av offentlige midler. Domstolen understreket imidlertid at han ikke kunne bli utlevert som følge av siktelsen for oppvigleri og opprør.

Separatistlederen har den siste tiden oppholdt seg i Hamburg.

Uavhengighetskamp

Puigdemont flyktet fra Spania etter at han og flere andre katalanske ledere ble siktet for oppvigleri i kjølvannet av folkeavstemningen og uavhengighetserklæringen i Catalonia .

Den spanske regjeringen tvangsoppløste regionalforsamlingen i Catalonia og skrev ut nyvalg etter å ha brukt makt for å prøve å stanse folkeavstemningen om uavhengighet.

Avstemningen var på forhånd erklært ulovlig.