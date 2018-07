1 av 3 OMGANGSVENNER: Avdøde prinsesse Diana på besøk i Lahore i Pakistan i 1996. Samme år stifter Imran Khan (til høyre) sitt politiske parti Pakistan Tehreek-e-Insaf. Foto: Anwar Hussein / WireImage

Mick Jagger, Diana og islamisme: Eks-cricketstjerne kan bli Pakistans nye statsminister

Publisert: 25.07.18 12:36 Oppdatert: 25.07.18 13:08

UTENRIKS 2018-07-25T10:36:20Z

Imran Khan er favoritt til å bli ny statsminister i Pakistan. Men blant flere betegnes valget som «skittent».

65-årige Khan vil ved seier bli den første statsministeren på flere tiår som ikke tilhører enten Bhutto eller Sharif-dynastiet. Valget markerer kun den andre demokratiske maktoverføringen i Pakistan siden landet ble uavhengig i 1947.

Khan er favoritt når verdens sjette mest folkerike land i dag går til valgurnene. Mannen som ledet Pakistan til VM-gull i cricket i 1992, blir sett på som et friskt politisk tilskudd. Khan, med sentrums-høyrepartiet PTI i ryggen, har profilert seg på å bekjempe utbredt korrupsjon, og har fått støtte spesielt av unge velgere.

Playboy og blasfemilov

Det tegnes et sammensatt bilde av 65-årige Khan: Han er gift tre ganger, blant annet med nær venn av avdøde prinsesse Diana, Jemima Goldsmith. Han har utdannelse fra Oxford, har stempel som en «playboy» og festløve fra sine tidligere år og skal ha et vennskap med Mick Jagger. New York Times omtaler ham som et sex-symbol.

Valgdag i Pakistan: 30 døde etter eksplosjon

Kritikerne mener derimot at han kjemper mot liberale verdier og for islamisme. Han har markert seg som en innbitt motstander av feminisme, som han mener er importert fra Vesten, og uttalt at det «degraderer rollen til moren».

Han har også uttrykt støtte for blasfemiloven i Pakistan, som innebærer dødsstraff til den som blir funnet skyldig i å ha fornærmet islam eller profeten, skriver AP .

Anklager om «skittent valg»

Mens han lover å være tøff mot terror, har kritikerne hans døpt ham «Taliban Khan», for sin tidligere støtte til forhandlinger med Pakistans Taliban-avdeling. Han har også kritisert USAs innblanding i Afghanistan, og tidligere uttalt at han vil skyte ned enhver amerikansk drone på pakistansk territorium, ifølge Deutsche Welle .

Det skal være en viss amerikansk bekymring for at Khan som statsminister vil gjøre det anspente forholdet mellom de to landene verre, melder samme kanal.

Khan skal også ha støtte blant Pakistans mektige militære, som har styrt landet rundt halvparten av de drøye 70 årene Pakistan har vært uavhengig.

Det har kommet en rekke beskyldninger om at militæret har jobbet i kulissene for å få Khan valgt. Det er flere rapporter om at militæret har forhindret politikere i å stille i valg, sensurert medier og brukt rå makt til å slå ned på fredelige demonstrasjoner, skriver New York Times .

Den angivelige innblandingen fra militæret har fått journalister, politikere, analytikere og menneskerettighetsaktivister til å mene at valget bærer preg av skittent spill.

– Dette vil bli det mest skitne, mest uærlige og ufrie valget Pakistan har opplevd, sier journalist og forfatter Ahmed Rashid til The Guardian.

Khans hovedmotstander er Sharif-familien og Pakistan Muslim League (PML), en koalisjon av flere partier på ytre høyre fløy. Nawaz Sharif, som har tjent flere perioder som Pakistans statsminister, ble nylig idømt ti års fengsel for korrupsjon og kan ikke stille i valget.

I hans fravær stiller hans bror, Shehbaz Sharif.

Hvis Kahn vinner valget, må han danne en koalisjon for å regjere, melder Sky News .