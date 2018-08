BENÅDET: Nordmannen holdt til i Brufut, Gambia da han ble pågrepet. Foto: MARIANNE VIKÅS, VG

Gambiske medier: Overgrepsdømt nordmann benådet i Gambia

I 2010 kom nyheten om at en nordmann, tidligere dømt for pedofilt overgrep, var pågrepet i Gambia. Nå, 8 år senere, skal mannen være benådet.

Publisert: 21.08.18 09:52

Det kommer frem i en melding i gambiske medier mandag kveld norsk tid.

I 2010 omtalte VG den overgrepsdømte mannen flere ganger.

Det er president Adama Barrow selv som har benådet nordmannen, sammen med minst seks andre straffedømte.

Tidligere overgrepsdømt

Da nordmannen i desember 2010 ble pågrepet i Gambia med seks smågutter på rommet, var han tidligere overgrepsdømt i Norge.

Han hadde da jobbet som badevakt i Norge, og misbrukt sin egen sønn i tre år, tidlig på 2000-tallet. Flere av overgrepene skal ha funnet sted i den lokale svømmehallen der han jobbet. Mannen ble dømt til fengsel i ett år og ti måneder.

VG var den gangen i kontakt med mannens ekskone , som var sjokkert.

– Det er for jævlig at dette skjer når vi har slitt i så mange år. Vi har kommet over det verste, og så rippes det opp igjen, sa hun til VG.

VG snakket også med faren til ett av de gambiske barna mannen utførte overgrep mot: – Jeg håper jeg aldri ser ham igjen

Mannens ekskone kunne ikke forstå hvorfor han fikk lov til å reise til Gambia. Til venner hadde mannen sagt at han dro til Gambia for å hjelpe barn med medisiner og lignende .

To år etter å ha blitt pågrepet ble mannen dømt til straffarbeid .

Sendes kanskje til Norge

VG har vært i kontakt med Sigurd Klomsæt, som var og fremdeles er oppnevnt som mannens forsvarer.

– Jeg kjenner ikke helt til situasjonen, men så vidt jeg husker kom det frem av den dommen at han skal sendes tilbake til Norge etter løslatelse, sier han.

Forrige gang mannen var ferdig med fengselssoning i Norge, fikk ha jobb i en av Frelsesarmeens bruktbutikker, Fretex. VG skrev at det var i denne perioden mannen fikk kontakter i det norsk-gambiske miljøet.

En bekjent fortalte at det var mange barn i dette miljøet, og at mannen var kontaktsøkende.

– Det spredte seg at han ikke burde være alene med barna, men det var tydeligvis ikke alle som fikk dette med seg, sa en bekjent til VG.

Saken oppdateres