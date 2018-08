Denne leiren var base for de norske soldatene i Ghormach-provinsen i Afghanistan i 2010, da oberstløytnant Tore Halvorsen (bildet) ble fotografert av VG. Sist helg erobret Taliban denne basen. Foto: Harald Henden / VG

Norge satset milliarder her. Nå har Taliban har tatt «norsk» base i Afghanistan

For åtte år siden nedkjempet norske soldater Taliban fra denne basen i Afghanistan. Nå har den falt og Taliban kontrollerer store deler av Faryab-regionen.

Publisert: 16.08.18 19:46

Norge har hatt flere tusen soldater i Afghanistan siden 2001. Fram til 2014 brukte norske regjeringer tilsammen 20 milliarder kroner på militære og sivile prosjekter i landet.

De største pengene gikk til Faryab-provinsen, hvor Norge hadde ansvaret for NATOs stabiliseringsstyrke fra 2004 til 2012.

Det aller meste av denne investeringen må ansees som tapt, ifølge blant andre Godal-utvalget, som vurderte den norske innsatsen i Afghanistan.

Dramatiske uker

– Det har vært virkelig dramatiske uker både i Faryab og Gazni de siste ukene, Taliban har knapt vært sterkere siden de mistet makten i landet i 2001, sier Kai Eide, FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan.

«Camp Jokke»

Leiren som Taliban nå har erobret, ligger i Ghormach-provinsen nord i Afghanistan.

Mange av soldatene kalte den fremskutte leiren for «Camp Jokke», etter Claes Joachim Olsson, som ble drept av en veibombe i provinsen 25.januar 2010. «Jokke» var en av 12 norske soldater som ga sitt liv i Afghanistan.

Døde og sårede overalt

New York Times rapporterte denne uken om hvordan Taliban-opprørere, som var mange ganger flere enn de 106 regjeringssoldatene i leiren i Ghormach. I løpet av kamper gjennom to netter sist helg, ble 21 regjeringssoldater drept. 33 ble såret.

Taliban bombarderte leiren fra fjellene rundt, ifølge den afghanske løytnanten Mohammad Reza. Om natten rykket de nærmere. Det lå døde og sårede over hele basen.

Mandag morgen overga de siste 40 soldatene seg til opprørerne.

Under kan du se videoen det norske forsvaret la ut da de forlot Faryab-provinsen i 2012.

Mislyktes

Godal-utvalget slo i 2016 fast at Norge hadde mislyktes med et av hovedmålene: Å få bygget opp en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand og fredsdiplomati.

– I store deler av Afghanistan er sikkerheten nå kraftig forverret. NATO har ikke lyktes med å trene opp en robust afghansk sikkerhetsstyrke så raskt og effektivt som man planla. I år har det vært mange triste rekorder, både med drepte sivile og drepte soldater, sier Kai Eide.

Farligere

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, sier at det er blitt stadig vanskeligere å drive humanitært arbeid i landet:

– Vi har nesten 1500 hjelpearbeidere i landet. I fjor hjalp vi 380 000 afghanere. Nå er det mye verre og farligere i områdene hvor Taliban og IS er aktive. Vi må vurdere fra dag til dag hvor vi kan operere. Noen steder har vi stengt skoler og trukket oss ut, sier Egeland til VG.

Tidligere i august ble tre vakter på en skole som Flyktninghjelpen driver, halshugget, og skolen satt i brann, forteller han.

Enorme investeringer - liten effekt

– Hva står igjen av det vestlige nærværet i Afghanistan siden 2001?

– Gitt at de enorme investeringene fra Norge og gjennom NATO hadde så liten effekt, så må vi ikke svikte afghanerne og ta fra dem det som har vært vellykket, nemlig den humanitære hjelpen. Men fortsatt sliter vi med at all hjelp utenfra er blitt stemplet som en del av det vestlige felttoget i Afghanistan. Hjelpeorganisasjoner blir fortsatt angrepet fordi fundamentalistene mener at de ikke jobber for folk flest, men i ledtog med NATO, sier Jan Egeland.

VG har vært i kontakt med flere norske soldater som var stasjonert i leiren i Ghormach i 2010, men ingen av dem vil uttale seg offentlig nå. De var i harde kamper med Taliban, men lyktes med å stabilisere situasjonen. Soldatene sier at de er stolte av sin egen innsats, men beklager situasjonen Afghanistan er i nå.

Ingen militær løsning

– Ingen kan vinne denne krigen, sier Kai Eide, som var FNs utsending i Afghanistan fra 2008 til 2010.

– Vi ser at afghanerne med internasjonal hjelp ikke har klart å bygge opp sikkerhetsstyrken så raskt og effektivt som man hadde forestilt seg, når de selv skulle overta ansvaret for egen sikkerhet.

– Hva bør det internasjonale samfunnet gjøre nå?

– Man må erkjenne at det ikke finnes en militær løsning. Amerikanerne har endelig sagt at de er åpne for direkte samtaler med Taliban. Jeg har alltid ment at forhandlinger med Taliban er eneste vei å gå. I min kontakt med dem har de alltid har stått knallhardt på at den utenlandske okkupasjonen må avsluttes, sier Eide.