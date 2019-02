ÅRBOKEN: Dette viser siden til Ralph Northam i årboken fra 1984. Det var det sterkt høyreorienterte nettstedet Big League Politics som først publiserte årbokbildet fredag. Så ble det plukket opp av en lokalavis som fikk bekreftet at årboken virkelig ser slik ut. Foto: Eastern Virginia Medical School / Eastern Virginia Medical School

Nekter å gå av på grunn av rasistisk bilde: – Utilgivelig

Den amerikanske guvernøren Ralph Northam (59) er i hardt vær etter dette årbok-bildet kom ut. Donald Trump kaller det utilgivelig.

Publisert: 03.02.19 09:11

Northam studerte medisin i 1984, men bildet av årboken kom først ut nå. Ved siden av en smilende Northam foran en bil og med en rutete skjorte og cowboyhatt, er det et bilde av en mann og en mann i Ku Klux Klan-hette.

Bilde-skandalen har vært toppnyheten i alle de største amerikanske avisene i helgen. Spesielt siden guvernøren lørdag unnskyldte seg for å ha kledd seg ut slik – og deretter sa at det ikke var ham på bildet likevel.

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at hvis de som jobbet for den republikanske utfordreren hadde funnet dette bildet før valget, så hadde utfordreren vunnet.

– Den demokratiske guvernøren Ralph Northam fra Virginia sa nettopp «jeg tror ikke jeg er noen av personene på det bildet». Dette er 24 timer etter han unnskyldte seg for å være på bildet og ga den mest forferdelige uttalelsen på «kjemperen» abort. Utilgivelig, skriver Trump på Twitter i natt.

Krav fra topper i eget parti

Tidlig lørdag sendte Northam ut en uttalelse hvor han omtalte dette som et tydelig rasistisk og støtende «bilde av meg». Han ble møtt med harde krav om å trekke seg fra sine egne i Det demokratiske partiet. både i Virginia og nasjonalt. Senator Elisabeth Warren var blant dem.

– Disse rasistiske bildene er veldig urovekkende. Hat og diskriminering har ingen plass i vårt land og kan ikke tolereres, spesielt fra våre ledere, republikanere eller demokrater. Northam må trekke seg, skriver Warren på Twitter.

Den samme beskjeden fra Joe Biden, som var visepresident under Barack Obama, og fra Virginias statsadvokat.

– Det er ikke rom for rasisme i Amerika. Guvernør Northam har mistet all moralsk autoritet og burde trekke seg umiddelbart, skriver Biden på Twitter.

Så kom kontrabeskjeden fra Northam lørdag kveld norsk tid.

En uventet vending

Northam kalte imidlertid inn til pressekonferanse lørdag kveld og snudde 180 grader.

– Da de ansatte viste meg bildet fredag kveld, så jeg det for første gang. Jeg kjøpte ikke årboken og jeg visste ikke hva var som på min side. Da jeg ble konfrontert med bildet var jeg forferdet over at det var på min side. Men jeg trodde da og tror nå at jeg ikke er noen av personene på dette bildet, sier Northam til pressen.

Han sier han har hatt tid til å sette seg ned og studere bildet i detalj og har snakket med gamle klassekamerater.

– Jeg skjønner at mange synes dette er vanskelig å tro på. Bildet dukket opp på en side sammen med andre bilder jeg har lagt ut, påpeker guvernøren.

Han understreker at han ikke vil trekke seg som guvernør.

– Jeg står for unnskyldningen min til alle fra Virginia som har blitt støtt av å se dette bildet på min årbok-side. Det er støtende, det er rasistisk og det var midt ansvar å sørge for at det ikke hadde blitt publisert, sier Northam.

På pressekonferansen innrømmet han, i en pussig vri, at han hadde sminket seg svart i ansiktet én gang. Det var da han skulle imitere Michael Jackson i en dansekonkurranse. Northam påpekte at han vant den konkurransen, men ikke hadde brukt mye skopuss i ansiktet fordi det er så vanskelig å vaske av. Om bildet som har snudd hele det amerikanske nyhetsbildet på hodet sier han imidlertid:

«Det er ikke meg».