OVER TI METER HØY: Midt mellom Oslo og Trondheim står verdens største elg, Storelgen fra Stor-Elvdal. Foto: Storelgen / Stor-Elvdal kommune

Musk hyller den norske rekordelgen

Tesla-gründer Elon Musk kaster seg inn i den norsk kanadiske elgstriden ved å hylle den norske elgen i Østerdalen.

Norge er beskyldt for å ha stjålet verdensrekorden for verdens største elg med Storelgen i Østerdalen.

Rekordrappingen har skapt stor strid og vesentlig internasjonal oppmerksomhet den siste tiden, etter at et komikerpar i Canada yppet innbyggerne i byen Moose Jaw til kamp for å ta tilbake tittelen.

For i byen står nemlig det kanadierne lenge trodde var verdens største elg: Mac the Moose.

Årets innbygger

Elgens posisjon i byen er så betydningsfull, at den til og med ble kåret han til byens mest populære kjendis.

Men statusen fikk seg et realt kløvslag da Storelgen i Stor-Elvdal ble kjent på den andre siden av verdenshavet.

Ikke bare er Storelgen laget av skinnende metall, den er også 31 centimeter høyere enn Macs mindre monumentale man.

Intensiteten i feiden fikk Musk merke, da han fredag la ut bildet av den skinnende Storelgen, med den påfølgende teksten:

«Fantastisk elgskulptur!»

– Elsker Mac

I feeden til tech-grunderen protesterte flere av Musks følgere på at han dro frem den norske elgen.

Musk er nemlig både amerikansk og kanadisk statsborger, med forfedre fra norsktette Minnesota.

– Nei, Moose Jaw er bedre, sier en av bilgründerens følgere, og legger ut et bilde av Mac.

– Vi elsker Mac, skriver en annen, og legger med et bilde av seg selv med den kanadiske elgen.

Ikke lenger vennskapelig

En rekke internasjonale medieorganisasjoner har omtalt elgstriden:

Den norske elgen er en stor fornærmelse, skrev britiske The Guardian, og meldte samtidig at canadierne nå har satt igang kronerulling for å gjøre elgen større.

For det mangler ikke mye på at den norske elgen er størst: Kun 31 cm skiller som skrevet de to skogens konger.

Heller ikke amerikanske New York Times har sett skogen for bare trær, og drar opp de historiske linjene i forholdet mellom Norge og Canada frem til elgstriden:

«Det har vært vennlig rivalisering før. Nå imidlertid, ser det ut som at hansken er kastet.»

Ordføreren gir seg ikke

Striden har blitt løftet opp på øverste hold lokalt. I en post på Facebook sier ordfører Fraser Tolmie i den kanadiske byen at de nå skal gjøre alt de kan for å strekke elgen sin.

– Mac the Moose var den største elgen i verden, og det norske folk har tatt det fra oss. Jeg finner meg ikke i det, sier Tolmie.

Men han fikk raskt svar fra Stor-Elvdal.

– Vi gir oss ikke. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre at dette er verdens høyeste elg - eller største elg også i fremtiden, sier Linda Otnes Henriksen, ordfører i Stor-Elvdal i en post på Facebook.