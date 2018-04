Nordmann utpekt som hovedmann i colombiansk narkoliga: – Han er neppe hjernen bak

Publisert: 05.04.18 12:03 Oppdatert: 05.04.18 13:40

Den 41 år gamle nordmannen, som ifølge colombiansk politi skal ha tilbudt turister billige seilbåtturer som dekke i en stor narkotikaoperasjon, er dømt flere ganger for narkotikavirksomhet i Norge.

Den 41 år gamle nordmannen ble onsdag utpekt som en av hovedmennene i en stor opprulling av en narkosmuglerliga i Colombia .

Til sammen syv personer er pågrepet i internasjonalt farvann, nær Acapulco i Mexico, med 1022 kilo kokain. Videre er fire pågrepet i bukten utenfor Cartagena, der nordmannen er bosatt, med 450 kilo narkotika, opplyser politiet.

Virksomheten kan ha gitt smuglerligaen inntekter på opptil 12 millioner dollar – 94 millioner kroner – per måned, opplyser Jorge Luis Vargas, leder for det colombianske kriminalpoliti- og etterretningsdirektoratet Dijin, til den colombianske radiostasjonen W Radio .

– Neppe hjernen bak

En person som kjenner 41-åringen godt, forteller at man ikke kan være overrasket over at mannen er pågrepet i en ny narkotikasak. Personen stusser likevel over omfanget og tviler på nordmannens angivelige hovedmannsrolle.

– Han flyttet nok for å «oppleve verden» eller noe. Jeg tror ikke at han hadde noe konkret mål om å slå seg opp som noe annet enn å leve livets glade dager, sier vedkommende til VG.

Advokat Kjell Myrland stusser også over anklagen. Advokaten sier at han fikk beskjed om pågripelsen av nordmannen onsdag. Han har bistått mannen ved flere anledninger i Norge, forteller han.

– Jeg har ikke snakket med ham etter pågripelsen, men han kan vel vente seg en lang straff i Colombia nå. Det virker rart at han skal stå bak noe så stort. Han er neppe hjernen bak dette, sier advokaten.

Dømt i Norge

41-åringen, som har hatt tilhold i Telemark før han dro til Colombia, er en kjenning av politiet. Han er også dømt flere ganger for narkotikavirksomhet i Norge.

I 2008 ble han dømt for blant annet å ha kjøpt 1,4 kilo hasj. I 2015 tilsto han for retten at han hadde oppbevart 1,5 kilo hasj.

Politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt førte denne saken mot 41-åringen. Pedersen opplyser at politiet ikke har noen pågående saker mot mannen. Politiinspektøren sier mannen fikk et forelegg fordi han ikke møtte til soning av 2015-dommen, men at han deretter gjorde opp for seg.

Nordmannen var også fornærmet i en alvorlig, uprovosert voldssak, ifølge en dom.

– Gjemte stoff i seilbåtene

Colombiansk politi har pågrepet 13 personer i en større operasjon etter 17 måneders etterforskning, opplyser Jorge Luis Vargas til den colombianske radiostasjonen W Radio .

Den mistenkte lederen for smuglerligaen, en mann ved alias Villa, skal ha hatt ansvar for å skaffe kokain, mens nordmannen skal ha distribuert stoffet.

– Nordmannen kontaktet personene som skulle frakte kokainen. Dette gjorde han ved å utnytte turister, sier Vargas til Caracol .

På gatene i turistbyen Cartagena skal nordmannen ha tilbudt turister «billige» utflukter med seilbåter og unngått kontroll av havnemyndighetene.

– Han gjemte stoffet i seilbåtene. Stoffet ble derfra overflyttet til hurtiggående båter og målet var å sende det videre til land i Mellom-Amerika, USA og Asia. Turistene hadde ikke kjennskap til det som foregikk, hevder Vargas.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, bekrefter at en norsk statsborger er arrestert.

– Han vil bli tilbudt konsulær bistand. Vi har ingen info om hvor han oppholder seg nå, sier Andersen til VG.

Norges ambassadør til Colombia, Johan Vibe, kan også bekrefte at nordmannen er pågrepet.

– På morgenkvisten kan jeg ikke si annet enn at den følges opp via etablerte kanaler vi har med politiet, skriver ambassadøren i en tekstmelding til VG.

