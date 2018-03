ANTATT GJERNINGSMANN: Mark Anthony Conditt, til venstre, er navngitt som den som sto bak brevbombene i Austin de siste ukene. Her er etterforskerne på plass utenfor hjemmet hans i Pflugerville på torsdag. Foto: Reuters/AFP

Brevbomber-mistenkt kalte seg psykopat

23-åringen som er mistenkt for å ha drept to mennesker og såret flere i Austin i Texas, skal ha omtalt seg selv som psykopat, sier en folkevalgt.

Det var 2. mars de første bombene ble plantet i ulike deler av Austin. Ifølge AP har politiet opplyst at 23 år gamle Mark Anthony Conditt plantet eksplosiver i pakker som var sendt over natten og sto utenfor dørene til folk.

39-årige Anthony Stephon House og 17-årige Draylen Mason ble drept og 75-årige Esperanza Herrera ble kritisk skadet. Deretter skal Conditt ha rigget eksplosiver til en snubletråd på en offentlig sti, hvor to unge mann ble skadet. I tillegg skal han ha sendt to pakker med bomber via FedEx, hvorav én eksploderte og skadet en ansatt ved et distribusjonssenter ved San Antonio.

Conditt selv døde onsdag etter å ha detonert en bombe da et såkalt SWAT-team kom mot bilen han satt i for å arrestere ham. I etterkant fant etterforskerne et 25 minutter langt opptak som Conditt hadde på mobilen, hvor han avgivelig tilstår angrepene.

På en presekonferanse lørdag uttalte Texas -representant og leder for Representantenes hus’ samfunnssikkerhetskomité, Michael McCaul, at de fremdeles ikke vet hvilket motiv bomberen hadde.

– Han omtalte seg selv som en psykopat. Han viste ingen tegn til anger, men spurte faktisk seg selv hvorfor han ikke følte noen anger for det han hadde gjort, sa McCaul.

Etterforskerne undersøker også om gjerningsmannen kan ha vært rasistisk motivert, siden de tre første ofrene var minoriteter, men på opptaket skal ikke dette være nevnt.

McCaul takket politiet for å ha fått en endte på den tre uker lange jakten på brevbomberen. Etterforskningen involverte over 800 tjenestemenn på statlig og føderalt nivå.

Konstituert politisjef i Austin, Brian Manley, opplyser at opptaket ikke vil bli offentliggjort så lenge etterforskningen pågår og de undersøker om noen andre kan ha vært involvert.

Manley har fått massiv kritikk for å ha omtalt Conditt som «en ung mann med problemer» i stedet for en terrorist. Lørdag sa han:

– Den mistenkte i denne saken har terrorisert samfunnet vårt i nesten tre uker.

Conditt er fra bydelen Pflugerville i Austin og er kjent som en stille ung mann.



