Stor brann på sykehus i Tyrkia

ISTANBUL (VG) Et sykehus i Istanbul er i full fyr. Pasienter skal være evakuert fra området.

Bilder viser store, svarte røykskyer som kommer fra sykehuset Taksim Ilk Yardim i Tyrkias største by.

Brannen skal ha startet på taket, dermed spredd seg nedover etasjene, skriver CBS News.

Det skal være 35 til 40 brannbiler er på plass. Pasienter er evakuert fra sykehuset og i noen bygninger rundt. Ansatte skal prøve å få medisinsk utstyr ut fra sykehuset.

– Brannmannskapene skal ha søkt i alle etasjer og kjemper mot flammene. Det er kun røyk på innsiden av sykehuset. Flammene er kun på veggene og på taket av bygningen. Brannmannskapet prøver å løse ut røyken, sier Istanbuls guvernør Vasip Sahin ifølge nyhetsbyrået AA.

Det er usikkert hvor mange som var i bygningen da brannen startet. Noen tyrkiske medier skriver at bygningen var under ombygning og at det derfor var relativt tomt, mens andre melder om at mange pasienter skal være evakuert.

Det er foreløpig ikke rapportert om at noen har mistet livet i brannen. Noen kan være forgiftet av den voldsomme røyken, skriver CNN Turk.

De melder videre at brannen delvis skal være under kontroll.

Ifølge vitner skal de har hørt eksplosjoner rett etter at brannen brøt ut.













