Slik kan et USA-angrep bli – og dette kan bli Russlands respons

Publisert: 12.04.18 21:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-12T19:07:02Z

De to destroyerne som nå ligger utenfor Syrias kyst kan bli helt sentrale dersom president Donald Trump gjør alvor av truslene om et angrep mot Syria.

Både Russland og den amerikanskledede koalisjonen gjør nå konkrete forberedelser til et angrep i Syria . Amerikanske militære ledere var onsdag ettermiddag i Det hvite hus for å drøfte ulike handlingsalternativer i Syria, etter at president Donald Trump hadde gjort det klart at USA vil svare på Assad-regimets påståtte gassangrep i helgen.

Samtidig melder britiske medier at britiske ubåter skal ha fått ordre om å forflytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot stillinger tilhørende det syriske regimet.

VG har sett nærmere på hvordan et amerikansk angrep kan se ut, og hva som kan bli Russlands respons.

Flere alternativer

USA har nå to såkalte destroyere, bevæpnet med Tomahawk-missiler, i posisjon utenfor kysten av Syria. I tillegg er flere ubåter stasjonert i området. Tidligere viseforsvarsminister i USA, Lawrence Korb, mener det er sannsynlig at USA vil benytte såkalte Tomahawk-missiler i angrepet, melder al Jazeera .

Det var slike missiler USA brukte da landet i fjor angrep en syrisk flybase som reaksjon på et kjemisk angrep på den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen.

– Ifølge uoffisielle kilder har USA utplassert flere hangarskip med kryssermissiler i Middelhavet og Rødehavet, sier militærekspert Fuad Shahbazov til Al Jazeera.

Han peker samtidig på at USA har store baser i Gulfen, og mener derfor et angrep med jagerfly kan være aktuelt.

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole mener imidlertid Trump indikerer at han vil bruke nye, mer moderne våpen. Det tror han vil være såkalte stealth-missiler, eller nye jagerfly med god mulighet til å fly skjult.

– Benytter man slike fly på riktig måte kan man fly tilnærmet uoppdaget frem til de leverer våpen, sier Slensvik til VG.

Ifølge CNNs militæranalytiker John Kirby kan det blant annet være snakk om jagerfly av typen F-22. Disse flyene er i dag stasjonert i Qatar. Andre eksperter peker på fly som B-1B og B-52 som mulige alternativer. Disse har kapasitet til å bære såkalte JASSM- missiler, en moderne versjon av de tradisjonelle Tomahawk-missilene.

Likevel understreker flere eksperter at det vil være fare for at amerikanske fly blir skutt ned om de flyr inn i syrisk luftrom.

– I lys av truslene fra russiske myndigheter er det grunn til å tro at USA vil være forsiktige med å risikere livet til amerikanske piloter, og at et angrep derfor vil komme fra avstand, for eksempel fra ubåter sier seniorforsker Adam Mount til CNN .

Ifølge kanalen har Frankrike fly stasjonert i Jordan og Forente Arabiske Emirater, bevæpnet med missiler med en rekkevidde på nesten 250 kilometer. De kan dermed angripe uten å fly over Syria.

Russisk respons

Russland utplasserte i 2016 sitt anti-missil-system S300 Gladiator i Syria. Eksperter mener imidlertid det er mulig at Russland vil benytte det mer moderne S400-systemet for å hindre et amerikansk angrep. Dette systemet har vært utplassert i Syria i mer enn ett år, men har foreløpig ikke vært i bruk. Ifølge enkelte eksperter kan dette systemet utfordre alle moderne jagerfly.

Korb mener likevel at Russland neppe er i stand til å slå tilbake mot et amerikansk angrep.

Mulige mål

Flybaser og fabrikker for kjemiske våpen peker seg ut som naturlige mål for et angrep, mener ekspertene. Slensvik ved Forsvarets høgskole er blant dem som forventer en kraftigere respons fra USA enn fjorårets angrep.

Fuad Shahbazov peker imidlertid på et dilemma for dem som planlegger et angrep:

– Et angrep på mål i nærheten av Damaskus vil sende en tydeligere beskjed til regimet, men innebærer samtidig en høyere risiko for egne tap og en eskalering av konflikten, sier han.

Forberedelser

De siste dagene har det kommet flere signaler på at et amerikanskledet angrep kan være nært forestående. Allerede tirsdag skal det syriske Forsvarsdepartementet og hærens hovedkvarter i hovedstaden Damaskus ha blitt evakuert. Regimets styrker har også evakuert militære flyplasser og hærbaser utenfor hovedstaden, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Myndighetene i Damaskus har ikke bekreftet opplysningene, melder NTB.

Den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol advarte onsdag flyselskapene mot å fly over østre deler av Middelhavet. Samtidig varslet flyselskapet Kuwait Airways at de innstiller sine flyginger til Libanon. Andre selskaper, blant dem Air France og det libanesiske Middle East Airlines, har også endret på sine flyginger i luftrom nær Syria.

Torsdag ettermiddag skapte imidlertid den amerikanske presidenten ny usikkerhet rundt et eventuelt angrep.

«Jeg har aldri sagt når et angrep mot Syria vil skje. Det kan være veldig snart, eller ikke så snart i det hele tatt», skrev Trump på Twitter .

Denne artikkelen handler om Syria

Donald Trump

Russland

USA