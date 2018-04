Reuters: Opprørere i Douma har inngått evakueringsavtale med Russland

NTB

Publisert: 08.04.18 20:38

De siste opprørerne som holder stand i Øst-Ghouta, har gått med på en avtale med det russiske militæret som innebærer at de forlater Douma, melder Reuters.

Avtalen innebærer at Jaish al-Islams opprørskrigere forlater den beleirede syriske byen, og slipper russisk militærpoliti inn i Douma, sier lokale forhandlere til Reuters.

Videre sier de at avtalen vil gi krigere fra Jaish al-Islam, som ikke vil forlate byen, muligheten til å søke fred med syriske myndigheter.

Dette uten at de blir forfulgt av russiske sikkerhetsstyrker. Avtalen skal også innebære at opprørerne slipper å føye seg til det syriske militæret de nærmeste seks månedene.

Den statlige, syriske TV-stasjonen Al-Ikhbariya meldte tidligere at den syriske regjeringen krever at Jaish al-Islam løslater fanger og stanser angrepene mot Damaskus , før det kommer på tale med forhandlinger.

48 timer

Senere meldte det statlige nyhetsbyrået SANA, med henvisning til en regjeringskilde, at Jaish al-Islam hadde gått med på en avtale.

Ifølge avtalen skal de gjenværende opprørerne i Douma forlate byen innen 48 timer og busses til Jarablus nord i Syria . Opprørerne har ikke bekreftet avtalen.

Jaish al-Islam forhandlet i forrige uke fram en avtale med Assad-regimets fremste allierte Russland om å evakuere sine krigere fra Douma, gi fra seg tunge våpen, løslate fanger og la regjeringsstyrker ta kontroll over byen. Evakueringen begynte, men fredag brøt våpenhvilen og samtalene sammen og Douma har siden kommet under nye, harde angrep fra regjeringsstyrker.

Frankrike ber om hastemøte i FN

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier at FNs sikkerhetsråd snarest mulig bør vurdere situasjonen i Øst-Ghouta i Syria.

Uttalelsen fra ministeren kommer etter ubekreftede meldinger om at opptil 100 mennesker skal ha blitt drept i et angivelig kjemisk angrep i byen Douma lørdag.

– Bruk av kjemiske våpen er en krigsforbrytelse, sa Le Drian søndag om angrepet, som Syrias hær er blitt anklaget for å stå bak.

Frankrike har flere ganger uttrykt at bruk av kjemiske våpen, dersom det blir bevist, er å krysse en «rød linje» som kan innebære at Frankrike vil svare med angrep.

Trump med advarsel

Anklagene om et kjemisk angrep i Syria, som syriske myndigheter nekter for, har blant annet blitt framført av USA og hjelpeorganisasjoner som arbeider i Douma.

President Donald Trump også erklært at de som eventuelt bruker kjemiske våpen vil «måtte betale en høy pris».

På spørsmål om USA vil svare militært, slik de gjorde for nøyaktig ett år siden da det syriske regimet ble anklaget for å ha benyttet saringass i byen Khan Sheikhoun, sier en representant for Det hvite hus at USA vurderer det.

– Jeg vil ikke utelukke noe, sa den høytstående tjenestepersonen søndag.

Tidligere FN-inspektør skeptisk

Tidligere FN-inspektør Åke Sellström er skeptisk til påstandene om at det ble brukt kjemiske våpen i et angrep mot Øst-Ghouta i Syria.

– Jeg er skeptisk til det er bevist, sier Sellström.

– Assad og russerne bomber nå Ghouta i stykker bit for bit og får stor kritikk fra verdenssamfunnet for dette. At de i tillegg også skulle åpne for enda mer kritikk ved å bruke kjemikalier, virker merkelig, sier den svenske våpeneksperten.

Sellström var inspektør for FN i Irak på 1990- og 2000-tallet, og han ledet også en gruppe FN-inspektører som undersøkte påstander om bruk av kjemiske våpen i Syria i 2013.

Flere mulige forklaringer

Assad-regimet kan ha stått bak lørdagens påståtte bruk av kjemiske våpen mot Douma i Øst-Ghouta, men det kan like gjerne ha andre forklaringer, mener han.

Giftige stoffer kan spres på mange måter, også gjennom eksplosjoner på bakken eller med røyk, påpeker Sellström.

– Det er mange giftige stoffer i omløp i strid, sier han.

Sellström håper og tror påstandene om bruk av kjemiske våpen mot Douma nå vil bli gransket, enten av USA, Storbritannia eller Frankrike, eller gjennom et samarbeid mellom flere.

Holder ikke

Dersom FN skal granske angrepet, holder det ikke med å se på videobilder og høre vitneutsagn, sier han.

– Da vil vi selv måtte snakke med folk og leger, og framfor alt vil vi ha måttet ta prøver tatt fra området og fra forgiftede personer. Det påstås nå at dette kan ha vært klor, og dette er det vanskeligere å ta prøver av ettersom det fordamper raskt og ikke etterlater tydelige markører i kroppen, sier Sellström.

Syria har i dag liten kapasitet når det gjelder kjemiske våpen, sier han, men understreker at det heller ikke skal så mye til for å kunne gjennomføre et angrep.

– Det er mulig at de kan snuble over eller framstille noe, noe som må granskes ytterligere. Det er vanskelig å komme inn i landet, men vitner kan jo ta seg ut, sier Sellström.