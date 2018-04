KORRUPSJONSDØMT: Brasils ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva vinker til tilhengere i Sao Bernardo Do Campo. Foto: Foto: Nelson Antoine / AP / NTB scanpix

Lula sier han er uskyldig – vil likevel overgi seg

NTB

Publisert: 07.04.18 18:40

Brasils ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva sier lørdag at han vil overgi seg til politiet. Samtidig gjentar han at han mener han er uskyldig.

Lula hadde frist til klokken 22 norsk tid fredag til å gå til politiet i Curitiba frivillig, men nektet å overgi seg, og bunkret seg isteden inne i metallarbeidernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo.

Lørdag ettermiddag gikk han for første gang ut av bygningen, og han ble umiddelbart omsvermet av tusenvis av tilhengere, før han deltok på en katolsk messe for å minne sin avdøde kone Marisa Leticia.

Like etter holdt han sin første offentlige tale etter at det ble utstedt arrestordre på ham, til tusenvis av tilhengere.

–Jeg er det første mennesket som har blitt tiltalt for å eie en leilighet som ikke tilhører meg, sier Lula.

–Jeg vil møte etterforskerne og se dem i øynene. Dere vil se at jeg kommer ut av dette større og sterkere, sier han videre.

Like etter uttalte han at han var villig til å overgi seg.

– Jeg er villig til å rette meg etter arrestordren deres, sa Lula. Ifølge BBC var partifellen Dilma Rousseff, Lulas avsatte etterfølger, ved hans side.

Ville slippe fengsel

Det er foreløpig uklart når og hvor Lula vil overgi seg til politiet. Lederne i partiet hans, sosialistpartiet Arbeiderpartiet (PT), antyder at det vil skje senere lørdag.

Overgivelsen har ikke skjedd uten kamp. Lulas forsvarere leverte senest fredag kveld en begjæring om at han skal få slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår. Det var den tredje begjæringen på to dager.

Arrestordren på den tidligere presidenten ble utstedt kort tid etter at Brasils Høyesterett sent torsdag avviste den første begjæringen om å slippe fengsel.

Korrupsjonsdømt

Lula ble i fjor kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Han er også tiltalt i flere andre korrupsjonssaker.

Fengslingen vil trolig sette en stopper for Lulas planer om å stille som presidentkandidat til høstens valg. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Splitter landet

På tross av dommen leder den 72 år gamle sosialisten på meningsmålingene og saken hans splitter landet. Da fristen for å overgi seg til politiet gikk ut hadde brasilianere fra hele landet samlet seg i 12 ulike byer for å markere sin støtte eller avsky.

Utenfor fagforeningens bygg sent fredag og lørdag formiddag holdt menneskemengden opp plakater med tekster som «Lula er uskyldig, Lula som president!». Andre steder kunne man se folk holde opp skilt med «Lula, tyver hører hjemme i fengsel!».

