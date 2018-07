Flere barn funnet kvalt i låst kjølevogn i Libya

NTB

Publisert: 16.07.18 17:44 Oppdatert: 16.07.18 18:54

UTENRIKS 2018-07-16T15:44:37Z

Åtte migranter, de fleste barn, er funnet kvalt bak i en svær kjølevogn, opplyser libyske sikkerhetsstyrker. Det var rundt 100 mennesker i bilen.

Mange av de vel 90 som overlevde, er sendt til sykehus med pusteproblemer. Det er foreløpig uklart hvor lenge bilen hadde stått forlatt av menneskesmuglere med migrantene innelåst.

De fleste av migrantene kommer fra Bangladesh og Pakistan, men det er også noen som oppgir andre nasjonaliteter.

En talsmann for sikkerhetsstyrkene sier at de fikk et tips om en mistenkelig lastebil ved Zuwara, ikke langt fra gassanlegget Mellitah.