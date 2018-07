TRUET: Ni av elleve svarte neshorn som i forrige måned ble flyttet til et nytt reservat i Kenya, er nå døde. Dette bildet av et sort neshorn er tatt i Kenya i 2006. Foto: Sayyid Abdul Azim/AP/NTB scanpix

Forflytning av truede neshorn gikk forferdelig galt

NTB

Publisert: 18.07.18 00:03

Noe gikk forferdelig galt da elleve utryddelsestruede svarte neshorn skulle flyttes til et nytt reservat i Kenya. Nå er ni av dem døde.

Transporten foregikk i forrige måned, fra nasjonalparkene ved Nairobi og Lake Nakuru til Tsavo East. Kenyas turistminister sier at politiet er koblet inn i saken og har fått én uke på seg til å komme med en forklaring.

– Ni av neshornene er døde av grunner som vi ikke kjenner. Den foreløpige rapporten fra eksperter i Kenya Wildlife Service går ut på at de har drukket vann med for mye salt, sa turistminister Najib Balala på en orientering i Nairobi tirsdag.

Han la til at alle hornene fra de døde dyrene er i forvaring og utstyrt med elektroniske merkelapper.

Organisasjonen Redd Neshornene anslår at det er færre enn 5500 svarte neshorn igjen i verden, alle i Afrika. Bestanden i Kenya er på 750 dyr.

Neshorn har ingen naturlige fiender på grunn av sin størrelse og tykke hud. Men de er mål for krypskyttere som kapper av hornene og selger dem, særlig til asiatiske oppkjøpere. I mange land i Asia blir pulverisert horn sett på som et medisinsk preparat, som også skal gjøre underverker for kjærlighetslivet.

Et neshorn kan være verdt flere titall tusen dollar.