KOMPISER: Donald J. Trump og Vladimir Putin. Foto: GRIGORY DUKOV / SCANPIX

Nå vil Putin avhøre amerikanere

Publisert: 19.07.18 20:03 Oppdatert: 19.07.18 21:08

UTENRIKS 2018-07-19T18:03:06Z

MOSKVA (VG) Vladimir Putin ønske å avhøre høytstående amerikanske tjenestemenn - blant dem en tidligere Moskva-ambassadør - i en sak om påstått hvitvasking av penger. Den russiske presidenten tok opp saken med Donald J. Trump på toppmøtet i Helsinki.

Det er de offisielle russiske nyhetsbyråene Tass og Sputnik som melder dette.

Den høyt profilerte eks-ambassadøren til Moskva, Michael McFaul, er blant dem som russerne ønsker å avhøre.

– Jeg håper at den amerikanske regjeringen vil stå opp og forsvare oss mot disse latterlige beskyldningene, skriver McFaul på Twitter.

Anklagene mot amerikanerne kommer frem bare dager etter at en storjury i USA reiste tiltale mot tolv russiske etterretningsagenter for hackingen av eposter til Demokratene i valgkampen i 2016.

Beskyldningene går altså på økonomiske forbrytelser. Putin og hans folk ønsker å avhøre McFaul og minst tre ansatte i USAs sikkerhetsetat NSA, heter det. Saken gjelder Bill Browder, finansmannen som har stått i spissen for sanksjoner mot russiske funksjonærer som er involvert i brudd på menneskerettighetene.

Avviser forslaget

Putins anmodning blir blankt avvist av Det hvite hus.

– Det er et ærlig forslag fra president Putin, men president Trump går ikke med på det. Forhåpentlig vil president Putin la de tolv navngitte russerne komme til USA for å bevise sin uskyld eller skyld, sier Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders .

Putin kom med anklager mot Browder under toppmøtet med Trump i Helsingfors 16. juli. Da beskyldte han Browder for å unndra skatt i Russland og insinuerte at amerikanske etterretningsagenter var involvert i Browders angivelige forbrytelser.

Putin hevdet også at Browder donerte penger han hadde tjent i Russland til Hillary Clintons presidentvalgkamp.

– Etter at Putin på toppmøtet i Helsingfors anklaget for meg for å donere 400 mill. dollar til Clinton-kampanjen, har den russiske statsadvokaten forklart at Putin mente 400 000 dollar. Men sannheten er at jeg donerte null. Amatører, skriver Browder på Twitter.

Michael McFaul skriver at han ikke har noen tilknytning til Browder.

– Putin finner på historier og spinner dem ut til Trump i deres én-til-én-møte. Trump-administrasjonen må avvise denne gale ideen nå, skriver McFaul på Twitter.

Putins fiende

– Vi er klare til å sende en forespørsel til amerikanske myndigheter om å få få lov til å avhøre disse svært viktigere ansatte i amerikanske etterretningstjenester, samt en rekke andre amerikanske tjenestemenn og forretningsmenn, for å stille dem spørsmål om forbrytelser begått av Browder, sa en talsmann for den russiske riksadvokaten, Aleksander Kurennoj, til Sputnik.

Bill Browder regnes som en av Putins største fiender. Sergej Magnitskij var en ung skatteadvokat som var ansatt hos Browder. Han avslørte korrupte russiske byråkrater.

Etter at Magnitskij ble fengslet og torturert til døde, gikk Browder i spissen for det som amerikanerne kaller «Magnitsky Act», som nekter russere som er mistenkt for brudd på menneskerettighetene adgang til USA.

En rett i Moskva har in absentia dømt Browder til ni års fengsel for økonomiske misligheter.

Vladimir Putin sa på en pressekonferanse i Helsinki at han ville ta opp Browder-saken med Trump. Den russiske presidenten hevder at Hermitage Capital-grunnleggeren ikke har betalt skatt på 1,5 millioner dollar.